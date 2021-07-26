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Posted 26 июля 2021, 09:15

Published 26 июля 2021, 09:15

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

В Ростовской области уснувший за рулем водитель спровоцировал смертельное ДТП

В Ростовской области уснувший за рулем водитель спровоцировал смертельное ДТП

26 июля 2021, 09:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Тацинском районе Ростовской области водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и погиб при столкновении с водопроводной трубой, об этом сообщили в госавтоинспекции.

По данным областного УГИБДД, авария произошла в 06.55 мск 26 июля на 35 километре трассы «Малютинская-Тацинская». Мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-2121», уснул и потерял контроль за управлением автомобилем. Из-за этого машина выехала на встречную полосу. В результате 37-летний водитель съехал с дороги и столкнулся с водопроводной трубой, проходящей вдоль автодороги. Мужчина скончался на месте.

В данный момент проводится проверка обстоятельств аварии.

Ранее, 18 июля, автомобиль Lifan перевернулся на обочине трассы М-4 «Дон», в результате чего погибли двое пенсионеров.

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