В Ростовской области уснувший за рулем водитель спровоцировал смертельное ДТП

Posted 26 июля 2021, 09:15
Published 26 июля 2021, 09:15
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
По данным областного УГИБДД, авария произошла в 06.55 мск 26 июля на 35 километре трассы «Малютинская-Тацинская». Мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-2121», уснул и потерял контроль за управлением автомобилем. Из-за этого машина выехала на встречную полосу. В результате 37-летний водитель съехал с дороги и столкнулся с водопроводной трубой, проходящей вдоль автодороги. Мужчина скончался на месте.
В данный момент проводится проверка обстоятельств аварии.
Ранее, 18 июля, автомобиль Lifan перевернулся на обочине трассы М-4 «Дон», в результате чего погибли двое пенсионеров.