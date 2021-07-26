В Ростовской области уснувший за рулем водитель спровоцировал смертельное ДТП

По данным областного УГИБДД, авария произошла в 06.55 мск 26 июля на 35 километре трассы «Малютинская-Тацинская». Мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-2121», уснул и потерял контроль за управлением автомобилем. Из-за этого машина выехала на встречную полосу. В результате 37-летний водитель съехал с дороги и столкнулся с водопроводной трубой, проходящей вдоль автодороги. Мужчина скончался на месте.