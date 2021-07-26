Власти Ростовской области заявили о кадровом дефиците медперсонала в больницах

Posted 26 июля 2021, 10:48
Published 26 июля 2021, 10:48
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
В Ростовской области недостаток кадров на данный момент составляет 40%.
В наибольшей степени медицинские учреждения испытывают дефицит в участковых терапевтах и педиатрах, а также в медработниках, готовых работать в штате скорой помощи.
Сейчас в Ростовской области существует несколько программ, которые занимаются оптимизацией кадровой политики, а также привлечением новых кадров в сферу медицины, однако даже программа «Земский доктор» со стимулирующими выплатами и предоставлением жилья не способна решить проблему кадрового голода в муниципалитетах региона.