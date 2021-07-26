Власти Ростовской области заявили о кадровом дефиците медперсонала в больницах

Сейчас в Ростовской области существует несколько программ, которые занимаются оптимизацией кадровой политики, а также привлечением новых кадров в сферу медицины, однако даже программа «Земский доктор» со стимулирующими выплатами и предоставлением жилья не способна решить проблему кадрового голода в муниципалитетах региона.