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Posted 26 июля 2021, 10:48

Published 26 июля 2021, 10:48

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Власти Ростовской области заявили о кадровом дефиците медперсонала в больницах

Власти Ростовской области заявили о кадровом дефиците медперсонала в больницах

26 июля 2021, 10:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Дефицит персонала в медицинских учреждениях Ростовской области составляет 40%, об этом сообщили в региональном правительстве.

В Ростовской области недостаток кадров на данный момент составляет 40%.

В наибольшей степени медицинские учреждения испытывают дефицит в участковых терапевтах и педиатрах, а также в медработниках, готовых работать в штате скорой помощи.

Сейчас в Ростовской области существует несколько программ, которые занимаются оптимизацией кадровой политики, а также привлечением новых кадров в сферу медицины, однако даже программа «Земский доктор» со стимулирующими выплатами и предоставлением жилья не способна решить проблему кадрового голода в муниципалитетах региона.

Ранее главврач РОБК рассказал о том, насколько тяжело медикам работать в ковидных госпиталях.

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#Общество#Новости
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