Общежития вузов хотят с 1 сентября закрыть для непривитых в Ростовской области

Posted 27 июля 2021, 11:05
Published 27 июля 2021, 11:05
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Ковалев заявил, что в области остался только индийский штамм, который является более опасным, чем обычный. Он отметил, что неактивно делают прививки люди в возрасте от 19 до 28 лет.
По словам главного санитарного врача региона, многие из них являются студентами. Из-за сложившегося уровня заболеваемости он намерен просить ввести новые запреты.
Речь идет о том, чтобы с 1 сентября не заселять студентов, которые не прошли вакцинацию. Но в общежитиях смогут проживать переболевшие или те, кто делают тесты каждые четыре дня.
Напомним, что загруженность коечного фонда в Ростове-на-Дону выросла до 94%. Всего на лечении находятся 1472 человека, каждый день доставляют в больницы более 100 человек.