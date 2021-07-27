rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2021, 11:05

Published 27 июля 2021, 11:05

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Общежития вузов хотят с 1 сентября закрыть для непривитых в Ростовской области

Общежития вузов хотят с 1 сентября закрыть для непривитых в Ростовской области

27 июля 2021, 11:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев предложил запретить заселять в общежития вузов студентов без прививок от коронавируса, прозвучало во время заседания оперативного штаба.

Ковалев заявил, что в области остался только индийский штамм, который является более опасным, чем обычный. Он отметил, что неактивно делают прививки люди в возрасте от 19 до 28 лет.

По словам главного санитарного врача региона, многие из них являются студентами. Из-за сложившегося уровня заболеваемости он намерен просить ввести новые запреты.

Речь идет о том, чтобы с 1 сентября не заселять студентов, которые не прошли вакцинацию. Но в общежитиях смогут проживать переболевшие или те, кто делают тесты каждые четыре дня.

Напомним, что загруженность коечного фонда в Ростове-на-Дону выросла до 94%. Всего на лечении находятся 1472 человека, каждый день доставляют в больницы более 100 человек.

Материалы по теме
В Ростовской области остался только индийский штамм коронавируса
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика