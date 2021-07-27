Партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Ростовскую область

Posted 27 июля 2021, 12:03
Published 27 июля 2021, 12:03
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Всего область получила более 1,1 миллиона доз препаратов. Большего всего оказалось «Спутника V» — 1,07 миллиона комплектов.
Прививку первым компонентом сделали 1,03 миллиона добровольцев, завершили вакцинацию около 680 тысяч граждан. План вакцинации выполнен на 51%.
«В данный момент в регионе остаются 121,4 тысячи препаратов. Мы значительно превышаем темпы вакцинации в среднем по России», — уточнил министр.
Он добавил, что от коронавируса в больницах лечатся 3,5 тысячи пациентов. Вместе с этим главный санитарный врач региона Евгений Ковалев предложил ужесточить коронавирусные меры в Ростовской области в августе