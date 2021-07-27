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Posted 27 июля 2021, 12:03

Published 27 июля 2021, 12:03

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Ростовскую область

Партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Ростовскую область

27 июля 2021, 12:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовскую область доставили 13,5 тысячи доз вакцины «Спуник Лайт», сообщил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев.

Всего область получила более 1,1 миллиона доз препаратов. Большего всего оказалось «Спутника V» — 1,07 миллиона комплектов.

Прививку первым компонентом сделали 1,03 миллиона добровольцев, завершили вакцинацию около 680 тысяч граждан. План вакцинации выполнен на 51%.

«В данный момент в регионе остаются 121,4 тысячи препаратов. Мы значительно превышаем темпы вакцинации в среднем по России», — уточнил министр.

Он добавил, что от коронавируса в больницах лечатся 3,5 тысячи пациентов. Вместе с этим главный санитарный врач региона Евгений Ковалев предложил ужесточить коронавирусные меры в Ростовской области в августе

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