В Ростовской области от коронавируса умерли еще 18 человек

В Ростовской области число умерших в результате заболевания коронавирусной инфекцией выросло на 18 человек за сутки. Все погибшие пациенты имели хронические заболевания. На этот раз список жертв инфекции пополнили восемь женщин в возрасте от 43 до 95 лет и десять мужчин в возрасте от 42 до 90 лет. За весь период пандемии в результате болезни скончались 5089 человек.