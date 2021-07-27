В Ростовской области от коронавируса умерли еще 18 человек

Posted 27 июля 2021, 09:09
Published 27 июля 2021, 09:09
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
В Ростовской области число умерших в результате заболевания коронавирусной инфекцией выросло на 18 человек за сутки. Все погибшие пациенты имели хронические заболевания. На этот раз список жертв инфекции пополнили восемь женщин в возрасте от 43 до 95 лет и десять мужчин в возрасте от 42 до 90 лет. За весь период пандемии в результате болезни скончались 5089 человек.
За сутки число заболевших коронавирусом возросло на 392 человека и достигло 107984 случаев заражения в Ростовской области. Основное число новых пациентов пришлось на возрастную группу от 18 до 45 лет.
На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 1036,27 тысячи человек, завершили вакцинацию 13469 человек.
Ранее глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев рассказал, какие принципиальные отличия имеет новый штамм коронавируса, и кто входит в потенциальную группу жертв заражения.