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Posted 27 июля 2021, 06:26

Published 27 июля 2021, 06:26

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Вылет из Перми в Ростов-на-Дону задержали 27 июля из-за поломки самолета

Вылет из Перми в Ростов-на-Дону задержали 27 июля из-за поломки самолета

27 июля 2021, 06:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Перми из-за технических проблем задержали самолет, который должен был прибыть в Ростов-на-Дону, сообщает Properm.

Проблемы появились утром 27 июля на маршруте Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону. Его обслуживает компания «Азимут».

«Задержали вылет на шесть часов, причиной назвали проблемы с бортовым компьютером. Из-за этого решили заменить лайнер», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего на рейс зарегистрировались более 70 пассажиров, в том числе 13 детей. Эту ситуацию взяла под контроль транспортная прокуратура.

Ранее просившая денег на зарплаты работникам ростовская авиакомпания «Азимут» решила купить самолеты.

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