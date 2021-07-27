Вылет из Перми в Ростов-на-Дону задержали 27 июля из-за поломки самолета

Posted 27 июля 2021, 06:26
Published 27 июля 2021, 06:26
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Проблемы появились утром 27 июля на маршруте Пермь — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону. Его обслуживает компания «Азимут».
«Задержали вылет на шесть часов, причиной назвали проблемы с бортовым компьютером. Из-за этого решили заменить лайнер», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего на рейс зарегистрировались более 70 пассажиров, в том числе 13 детей. Эту ситуацию взяла под контроль транспортная прокуратура.
Ранее просившая денег на зарплаты работникам ростовская авиакомпания «Азимут» решила купить самолеты.