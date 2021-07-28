Проект благоустройства парка «Дружба» в Ростове будет готов к сентябрю

Городские власти проинспектировали состояние парка «Дружба» и проверили зеленые насаждения, подпорные стены, спортивные и детские площадки, проверили проектно-сметную документации парка, которая ранее вызвала ряд вопросов у общественников.
«Проектно-сметную документацию, согласно изготовленному дизайн-проекту, планируется подготовить до конца сентября», — сообщили в администрации.
Однако, как заявила активист движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян, самих общественников для участия в рабочей группе не пригласили. «Сейчас в парке „Дружба“ проходит встреча с „общественниками“, о которой нам никто не сообщил. При этом странные заявления мне передают, что, вроде как, мы не берём трубки, не идём на контакт и не хотим приходить на встречи», — написала активистка в своем Facebook.