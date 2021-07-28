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Проект благоустройства парка «Дружба» в Ростове будет готов к сентябрю

28 июля 2021, 08:09
Фото: rostov-gorod.ru
Проект благоустройства парка «Дружба» в космической тематике городские власти обещали подготовить в сентябре, следует из сообщения городской администрации.

Городские власти проинспектировали состояние парка «Дружба» и проверили зеленые насаждения, подпорные стены, спортивные и детские площадки, проверили проектно-сметную документации парка, которая ранее вызвала ряд вопросов у общественников.

«Проектно-сметную документацию, согласно изготовленному дизайн-проекту, планируется подготовить до конца сентября», — сообщили в администрации.

Однако, как заявила активист движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян, самих общественников для участия в рабочей группе не пригласили. «Сейчас в парке „Дружба“ проходит встреча с „общественниками“, о которой нам никто не сообщил. При этом странные заявления мне передают, что, вроде как, мы не берём трубки, не идём на контакт и не хотим приходить на встречи», — написала активистка в своем Facebook.

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