Проект благоустройства парка «Дружба» в Ростове будет готов к сентябрю

Однако, как заявила активист движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян, самих общественников для участия в рабочей группе не пригласили. «Сейчас в парке „Дружба“ проходит встреча с „общественниками“, о которой нам никто не сообщил. При этом странные заявления мне передают, что, вроде как, мы не берём трубки, не идём на контакт и не хотим приходить на встречи», — написала активистка в своем Facebook.