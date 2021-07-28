Ростовчане попросили себе привилегии для прохождения ревакцинации

Напомним, что в области активно проходит процесс ревакцинации. Дело в том, что прошло уже более полугода с момента запуска прививочной кампании.
Теперь горожане захотели для себя особых условий и привели в пример столицу. «В Москве на ревакцинацию принимают без очереди. Было бы хорошо, если бы и в Ростове сделали аналогичным образом», — заявили горожане.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, куда обращаться для ревакцинации. Напомним, что для некоторых категорий граждан вакцинация стала обязательной.
Во вторник, 27 июля, стало известно, что в Ростовскую область доставили 13,5 тысячи доз вакцины «Спуник Лайт».