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Ростовчане попросили себе привилегии для прохождения ревакцинации

28 июля 2021, 08:23
Фото: picryl.com
Жители Ростова-на-Дону попросили власти города вне очереди обслуживать тех, кто пришел на ревакцинацию, инициатива появилась в соцсетях.

Напомним, что в области активно проходит процесс ревакцинации. Дело в том, что прошло уже более полугода с момента запуска прививочной кампании.

Теперь горожане захотели для себя особых условий и привели в пример столицу. «В Москве на ревакцинацию принимают без очереди. Было бы хорошо, если бы и в Ростове сделали аналогичным образом», — заявили горожане.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, куда обращаться для ревакцинации. Напомним, что для некоторых категорий граждан вакцинация стала обязательной.

Во вторник, 27 июля, стало известно, что в Ростовскую область доставили 13,5 тысячи доз вакцины «Спуник Лайт».

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