В Тюменской области прокуратура выяснит, почему рухнул потолок в поликлинике

Posted 28 июля 2021, 12:10
Published 28 июля 2021, 12:10
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, конкретно речь идет о падении укрепленных на потолке подвесных панелей.
Никто из находившихся в тот момент в медучреждении не пострадал. Как считают в областном департаменте, к падению панелей могло привести ослабление и последующий за ним обрыв удерживающей лески. Там также отметили, что потолок отремонтируют.
На данный инцидент бурно отреагировали тюменцы. Многих падение панелей возмутило, они требуют наказания для виновных в происшествии.