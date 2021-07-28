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Posted 28 июля 2021, 12:10

Published 28 июля 2021, 12:10

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В Тюменской области прокуратура выяснит, почему рухнул потолок в поликлинике

В Тюменской области прокуратура выяснит, почему рухнул потолок в поликлинике

28 июля 2021, 12:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Тюменской области начата прокурорская проверка, которая призвана выяснить, по чьей вине рухнул потолок в поликлинике Областной больницы № 19 в поселке Винзили.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, конкретно речь идет о падении укрепленных на потолке подвесных панелей.

Никто из находившихся в тот момент в медучреждении не пострадал. Как считают в областном департаменте, к падению панелей могло привести ослабление и последующий за ним обрыв удерживающей лески. Там также отметили, что потолок отремонтируют.

На данный инцидент бурно отреагировали тюменцы. Многих падение панелей возмутило, они требуют наказания для виновных в происшествии.

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