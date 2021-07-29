В Ростове-на-Дону строительные отходы будут использовать для ремонта дорог

Posted 29 июля 2021, 14:19
Published 29 июля 2021, 14:19
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Пункт приема для переработки строительного мусора запустил регоператор ГК «Чистый город». На ней планируется принимать отходы ремонтных и строительных работ и отправлять их на безопасную для экологии утилизацию. Этим нововведением стараются решить проблему незаконных свалок в регионе, численность которых составляет 80% от общего числа мусоросборных полигонов.
На переработку ростовчане могут отвезти остатки грунта, лома кирпича, а также бетонные и иные изделия, использующиеся в ходе строительства. В процессе переработки их измельчат для создания материала, используемого в дорожном хозяйстве, берегоукреплении и других сферах.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области могут появиться автоматы для сбора пластиковой и алюминиевой тары.