rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля 2021, 14:19

Published 29 июля 2021, 14:19

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В Ростове-на-Дону строительные отходы будут использовать для ремонта дорог

В Ростове-на-Дону строительные отходы будут использовать для ремонта дорог

29 июля 2021, 14:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на новой площадке организуют переработку строительных отходов, из которых создадут материал для ремонта дорог и берегоукрепления, об этом сообщила пресс-служба компании-регоператора.

Пункт приема для переработки строительного мусора запустил регоператор ГК «Чистый город». На ней планируется принимать отходы ремонтных и строительных работ и отправлять их на безопасную для экологии утилизацию. Этим нововведением стараются решить проблему незаконных свалок в регионе, численность которых составляет 80% от общего числа мусоросборных полигонов.

На переработку ростовчане могут отвезти остатки грунта, лома кирпича, а также бетонные и иные изделия, использующиеся в ходе строительства. В процессе переработки их измельчат для создания материала, используемого в дорожном хозяйстве, берегоукреплении и других сферах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области могут появиться автоматы для сбора пластиковой и алюминиевой тары.

Материалы по теме
Отдыхающие на Зеленом острове в Ростове оставили после себя 1,5 тонны мусораРегоператор в Ростове-на-Дону отказался вывозить мусор, потому что он ему не нравится
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика