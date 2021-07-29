В Ростове-на-Дону строительные отходы будут использовать для ремонта дорог

Пункт приема для переработки строительного мусора запустил регоператор ГК «Чистый город». На ней планируется принимать отходы ремонтных и строительных работ и отправлять их на безопасную для экологии утилизацию. Этим нововведением стараются решить проблему незаконных свалок в регионе, численность которых составляет 80% от общего числа мусоросборных полигонов.