В Ростовской области назвали причину лишения статуса судьи

Posted 29 июля 2021, 08:46
Published 29 июля 2021, 08:46
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Недочеты в работе выявил региональный совет судей, после чего материалы были переданы в вышестоящую инстанцию. Дело в том, что Журавлев три раза не появился на работе.
Кроме того, судья затянул изготовление решений по делам. Всего отдел делопроизводства не получил материалы по 67 делам, часть из которых лежали в кабинете судьи два года.
При сдаче 220 дел были нарушены сроки. Журавлев в свое оправдание сослался на сильную занятость.
Прогулы он оправдал состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. Добавим, что лишение статуса равносильно увольнению по статье.