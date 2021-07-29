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Posted 29 июля 2021, 08:46

Published 29 июля 2021, 08:46

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В Ростовской области назвали причину лишения статуса судьи

В Ростовской области назвали причину лишения статуса судьи

29 июля 2021, 08:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области досрочно прекратили полномочия судьи Матвеево-Курганского райсуда Дмитрия Журавлева за допущенные нарушения, сообщил «Комерсантъ».

Недочеты в работе выявил региональный совет судей, после чего материалы были переданы в вышестоящую инстанцию. Дело в том, что Журавлев три раза не появился на работе.

Кроме того, судья затянул изготовление решений по делам. Всего отдел делопроизводства не получил материалы по 67 делам, часть из которых лежали в кабинете судьи два года.

При сдаче 220 дел были нарушены сроки. Журавлев в свое оправдание сослался на сильную занятость.

Прогулы он оправдал состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. Добавим, что лишение статуса равносильно увольнению по статье.

Ранее в суд направили дело в отношении жителя Ростовской области за поджог машины судьи.

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