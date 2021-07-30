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Posted 30 июля 2021, 19:33

Published 30 июля 2021, 19:33

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Минпромторг подтвердил гибель одного из пострадавших на заводе в Каменске-Шахтинском

Минпромторг подтвердил гибель одного из пострадавших на заводе в Каменске-Шахтинском

30 июля 2021, 19:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Минпромторг подтвердил гибель одного человека в результате взрыва на подведомственном ему предприятии в Ростовской области, следует из сообщения ведомства.

Взрыв на территории предприятия «Комбинат «Каменский» произошел в четверг вечером. Это случилось из-за сбоя оборудования.

В Минпромторге подтвердили, что в результате ЧП пострадали семь человек, которые не успели покинуть помещение. Их доставили в больницу Каменска-Шахтинского. Один пострадавший скончался от полученных травм.

Сообщается также, что семьям пострадавших и погибшего выплатят все предусмотренные законом денежные компенсации и окажут необходимую помощь. В ведомстве также добавили, что технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной. Это значит, что в момент взрыва в помещении вообще не должны были находиться люди.

В Сети появилось видео, на котором виден дымящийся завод после взрыва.

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