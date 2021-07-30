Минпромторг подтвердил гибель одного из пострадавших на заводе в Каменске-Шахтинском

Posted 30 июля 2021, 19:33
Published 30 июля 2021, 19:33
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Взрыв на территории предприятия «Комбинат «Каменский» произошел в четверг вечером. Это случилось из-за сбоя оборудования.
В Минпромторге подтвердили, что в результате ЧП пострадали семь человек, которые не успели покинуть помещение. Их доставили в больницу Каменска-Шахтинского. Один пострадавший скончался от полученных травм.
Сообщается также, что семьям пострадавших и погибшего выплатят все предусмотренные законом денежные компенсации и окажут необходимую помощь. В ведомстве также добавили, что технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной. Это значит, что в момент взрыва в помещении вообще не должны были находиться люди.