Минпромторг подтвердил гибель одного из пострадавших на заводе в Каменске-Шахтинском

Сообщается также, что семьям пострадавших и погибшего выплатят все предусмотренные законом денежные компенсации и окажут необходимую помощь. В ведомстве также добавили, что технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной. Это значит, что в момент взрыва в помещении вообще не должны были находиться люди.