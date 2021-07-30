Общепит привлекут к решению проблем с нехваткой туалетов в Ростове-на-Дону

Posted 30 июля 2021, 08:16
Published 30 июля 2021, 08:16
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
От местных жителей регулярно поступают жалобы на отсутствие общественных туалетов. Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году хотели решить эту проблему за счет кафе и ресторанов.
По словам главы управления торговли и бытового обслуживания города Константина Тихонова, сейчас разрешения на установку торговых объектов выдают при условии организации общественных туалетов. По его словам, бизнес начинает понимать, что это выгодно и им и покупателям.
Отмечается, что ларьки с туалетами появились уже на восьми улицах. По информации издания, власти готовят проект соглашения с отельерами и рестораторами. Планируется, что в кафе, ресторанах и гостиницах туалеты будут доступны всем желающим.