В реанимации скончался один из пострадавших при взрыве на заводе в Ростовской области

Posted 30 июля 2021, 12:09
Published 30 июля 2021, 12:09
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
В четверг вечером на предприятии «Комбинат Каменский» произошел взрыв из-за сбоя оборудования. Из-за этого в больницу Каменска-Шахтинского с сильнейшими ожогами доставили семерых человек.
В Сети появилось видео дымящегося завода, но на предприятии инцидент не комментируют. Известно, что оно выполняет заказы Минобороны.
«Не удалось спасти одного из пострадавших. Еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии», — пишет Telegram-канал.