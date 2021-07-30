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Posted 30 июля 2021, 12:09

Published 30 июля 2021, 12:09

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В реанимации скончался один из пострадавших при взрыве на заводе в Ростовской области

В реанимации скончался один из пострадавших при взрыве на заводе в Ростовской области

30 июля 2021, 12:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области скончался один из пострадавших при взрыве на химическом заводе, сообщает Telegram-канал BAZA.

В четверг вечером на предприятии «Комбинат Каменский» произошел взрыв из-за сбоя оборудования. Из-за этого в больницу Каменска-Шахтинского с сильнейшими ожогами доставили семерых человек.

В Сети появилось видео дымящегося завода, но на предприятии инцидент не комментируют. Известно, что оно выполняет заказы Минобороны.

«Не удалось спасти одного из пострадавших. Еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии», — пишет Telegram-канал.

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