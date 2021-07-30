В Ростове сектанты «Свидетелей Иеговы» получили сроки до 6,5 лет лишения свободы

Суд приговорил Александра Паркова и Арсена Аванесова к 6,5 годам заключения, а Вилепа Аванесова к 6 годам лишения свободы по обвинению в организации экстремистской деятельности.Также всем обвиняемым запрещено участвовать в общественных организациях в течение пяти лет.