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Posted 30 июля 2021, 07:10

Published 30 июля 2021, 07:10

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В Ростове сектанты «Свидетелей Иеговы» получили сроки до 6,5 лет лишения свободы

В Ростове сектанты «Свидетелей Иеговы» получили сроки до 6,5 лет лишения свободы

30 июля 2021, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону трем участникам запрещенной в РФ экстремисткой организации «Свидетели Иеговы» вынесли приговор, об этом сообщила пресс-служба суда.

Последователи зарегистрированной экстремисткой религиозной организации «Свидетели Иеговы» Александр Парков, Арсен Аванесов и Вилеп Аванесов были признаны виновными в организации деятельности религиозного сообщества. Сторона обвинения просила присудить обвиняемым до 7,5 лет лишения свободы.

Суд приговорил Александра Паркова и Арсена Аванесова к 6,5 годам заключения, а Вилепа Аванесова к 6 годам лишения свободы по обвинению в организации экстремистской деятельности.Также всем обвиняемым запрещено участвовать в общественных организациях в течение пяти лет.

Ранее в Ростове пожилую женщину приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в поддержке экстремистской организации, женщина посещала собрание «Свидетелей Иеговы» и занималась распространением запрещенной литературы.

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#Общество#Новости
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