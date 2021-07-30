В Ростове сектанты «Свидетелей Иеговы» получили сроки до 6,5 лет лишения свободы

Posted 30 июля 2021, 07:10
Published 30 июля 2021, 07:10
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Последователи зарегистрированной экстремисткой религиозной организации «Свидетели Иеговы» Александр Парков, Арсен Аванесов и Вилеп Аванесов были признаны виновными в организации деятельности религиозного сообщества. Сторона обвинения просила присудить обвиняемым до 7,5 лет лишения свободы.
Суд приговорил Александра Паркова и Арсена Аванесова к 6,5 годам заключения, а Вилепа Аванесова к 6 годам лишения свободы по обвинению в организации экстремистской деятельности.Также всем обвиняемым запрещено участвовать в общественных организациях в течение пяти лет.
Ранее в Ростове пожилую женщину приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в поддержке экстремистской организации, женщина посещала собрание «Свидетелей Иеговы» и занималась распространением запрещенной литературы.