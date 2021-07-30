Водитель мопеда в Ростовской области попал в аварию

Posted 30 июля 2021,, 19:04
Published 30 июля 2021,, 19:04
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Как пишет КП-Ростов, в ночь на 30 июля на 8-м километре подъезда к хутору Нагорный водитель мопеда не смог справиться с управлением.
По предварительной информации, в 00:15 ночи на подъезде в хутор Нагорный Мартыновского района мужчина в возрасте 33 лет, управляя мопедом, съехал в левый резерв дороги. В итоге пострадал он сам.
В данный момент проводят проверку, в рамках которой установят все детали произошедшего.