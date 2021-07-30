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Posted 30 июля 2021,, 19:04

Published 30 июля 2021,, 19:04

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Водитель мопеда в Ростовской области попал в аварию

30 июля 2021, 19:04
В Мартыновском районе Ростовской области произошла авария с участием мопеда, по информации отдела пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Как пишет КП-Ростов, в ночь на 30 июля на 8-м километре подъезда к хутору Нагорный водитель мопеда не смог справиться с управлением.

По предварительной информации, в 00:15 ночи на подъезде в хутор Нагорный Мартыновского района мужчина в возрасте 33 лет, управляя мопедом, съехал в левый резерв дороги. В итоге пострадал он сам.

В данный момент проводят проверку, в рамках которой установят все детали произошедшего.

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