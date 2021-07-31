Рабочая группа займется созданием музея истории Ростова-на-Дону в «Доме с ангелами»

Ростовчане не могли не отреагировать на эту новость и сообщили, что весь исторический центр Ростова должен быть музеем города. «Столько уже зданий рухнуло или просто восстановили псевдо-фасады. Красивый и старинный дом, но очень хочется, чтобы сохранили старый Ростов. Прекратили вставлять пластиковые окна в старинные здания. И прекратили приводить в запустение историческую часть города» — посетовали ростовчане в комментариях под публикацией главы администрации города Алексея Логвиненко.