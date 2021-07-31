Рабочая группа займется созданием музея истории Ростова-на-Дону в «Доме с ангелами»

Сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документы о создании рабочей группы, которая будет заниматься вопросом размещения будущего музея Ростова-на-Дону в «Доходном доме наследников В. Р. Максимова», построенного в конце 19 века. Само здание является архитектурным объектом культурного наследия города и остро нуждается в реконструкции.
Ростовчане не могли не отреагировать на эту новость и сообщили, что весь исторический центр Ростова должен быть музеем города. «Столько уже зданий рухнуло или просто восстановили псевдо-фасады. Красивый и старинный дом, но очень хочется, чтобы сохранили старый Ростов. Прекратили вставлять пластиковые окна в старинные здания. И прекратили приводить в запустение историческую часть города» — посетовали ростовчане в комментариях под публикацией главы администрации города Алексея Логвиненко.
Первое заседание по вопросу реконструкции здания на Московской, 72 состоится 3 августа. Во время заседания городской Думы будут запрошены средства на подготовку проектно-сметной документации для реконструкции исторического здания.
О желании разместить музей города Ростова-на-Дону в доме на Московской, 72 сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил еще в марте 2021 года, тогда же сообщили, что в городе за счет бюджета проведут реставрацию еще шести памятников архитектурного наследия Ростова-на-Дону.