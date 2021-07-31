Ростовский «Росавтодор» выиграл госконтракты на 5,4 млрд рублей

В этом году из 559 аукционов по строительству дорог в Ростовской области 89 достались именно ГУП РО «Росавтодор». Общая сумма выплат ГУП РО «Росавтодор» за текущий год составила 5,4 млрд рублей.
Чаще всего заказчиком ГУПа выступает Минтранс Ростовской области (19 торгов на 3,6 млрд руб.), а также «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» (9 торгов на 436 млн руб.) и Отдел строительства и ЖКХ Верхнедонского района (4 торгов на 136 млн руб.).
Добавим, на 2022 год у предприятия уже есть заключенный один контракт на 8,7 млн рублей, также и на 2023 год - один контракт, но сумма значительно выше - 11 млн рублей.
Кстати, стоит отметить, что в этом году ГУП РО «Росавтодор» бьет все рекорды по сумме заключенных контрактов. Если за семь месяцев текущего года у компании уже выиграны закупки на 5,4 млрд рублей, то за весь «ковидный» 2020 год ГУП выиграл 129 контрактов на 5,6 млрд рублей.
ГУП РО «Росавтодор» существует с 2002 года. Сейчас предприятием руководит Богданов Андрей Анатольевич. Выручка от продаж компании за прошлый год составила 4,2 млрд рублей, а чистая прибыль - 69 млн рублей. Чистые активы компании - 548 млн рублей.
Всего за текущий год в Ростовской области состоялось 559 торга по ремонту и строительству дорог на общую (начальную сумму контракта) сумму в 22,1 млрд рублей. Большинство закупок достались «Росавтодор», но есть в регионе еще несколько негосударственных предприятий, которые выигрывали от 17 до 21 торга. Стоимость контрактов оцениваются в миллиарды. Итак, кто же «купается» в бюджетных деньгах, ежегодно выигрывая в торгах по строительству улиц, в материале Миллиарды в асфальт: кто выигрывает госконтракты на ремонт дорог в Ростове.