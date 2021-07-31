Ростовский «Росавтодор» выиграл госконтракты на 5,4 млрд рублей

Всего за текущий год в Ростовской области состоялось 559 торга по ремонту и строительству дорог на общую (начальную сумму контракта) сумму в 22,1 млрд рублей. Большинство закупок достались «Росавтодор», но есть в регионе еще несколько негосударственных предприятий, которые выигрывали от 17 до 21 торга. Стоимость контрактов оцениваются в миллиарды. Итак, кто же «купается» в бюджетных деньгах, ежегодно выигрывая в торгах по строительству улиц, в материале Миллиарды в асфальт: кто выигрывает госконтракты на ремонт дорог в Ростове.