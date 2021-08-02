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Posted 2 августа 2021, 09:20

Published 2 августа 2021, 09:20

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

До шести человек выросло число жертв пожара на химпредприятии в Ростовской области

До шести человек выросло число жертв пожара на химпредприятии в Ростовской области

2 августа 2021, 09:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О смерти еще двух пострадавших из-за взрыва и пожара на химзаводе в Каменске-Шахтинском стало известно 2 августа, об этом сообщает портал 161 со ссылкой на родственников погибших.

Из-за ожогов от 80 до 100% тела скончались 50-летняя Галина Авдеева и 34-летний Геннадий Иванов, работавшие в химкомбинате Каменска-Шахтинского.

Известно, что мужчина скончался в Ростовском БСМП, куда его транспортировали из-за ожогов 80% тела. Его коллеги пострадали сильнее, получив 100% ожогов тела, а потому их не могли перевезти дальше реанимации ЦГБ Каменска-Шахтинского.

Единственным выжившим на данный момент является 33-летний бригадир Александр Красников, который находится в крайне тяжелом состоянии — он в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее в Ростовской области сообщили о том, что по факту взрыва на химкомбинате в Каменске-Шахтинском возбуждено уголовное дело.

Напомним, что взрыв на «Комбинате Каменский» прогремел вечером 29 июля. Пострадали семь рабочих, которые получили сильнейшие химические ожоги. Администрация предприятия прокомментировала произошедшее только спустя 19 часов. Завод принадлежит Минпромторгу РФ.

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