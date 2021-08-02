Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в августе

Так гендиректору компании по производству теплового оборудования предлагают ежемесячную заработную плату до 600 000 рублей. У претендента на вакансию должен быть стаж работы на таком же посту от трех лет в организации с числом работников свыше 300. Он должен иметь навыки управленца и разбираться в офисных программах.