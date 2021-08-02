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Posted 2 августа 2021, 11:15

Published 2 августа 2021, 11:15

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в августе

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в августе

2 августа 2021, 11:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Аналитики портала «Работа.ру» выяснили, кому в августе предлагают самые высокие зарплаты в Российской Федерации.

Больше всего готовы платить главе фирмы по изготовлению теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера. Об этом информирует iz.ru.

Так гендиректору компании по производству теплового оборудования предлагают ежемесячную заработную плату до 600 000 рублей. У претендента на вакансию должен быть стаж работы на таком же посту от трех лет в организации с числом работников свыше 300. Он должен иметь навыки управленца и разбираться в офисных программах.

Стоматологу-имплантологу в частной клинике предложили зарплату до 400 000 рублей в месяц. Технический архитектор по разработке корпоративного мессенджера может рассчитывать на 275 000 рублей, но у него должны быть успешно реализованные проекты в этой сфере.

Руководителю разработчиков приложений для Android предлагают зарплату в 250 000 рублей. У кандидата на должность должен быть релевантный опыт в шесть лет.

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