Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в августе

Posted 2 августа 2021, 11:15
Published 2 августа 2021, 11:15
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Больше всего готовы платить главе фирмы по изготовлению теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера. Об этом информирует iz.ru.
Так гендиректору компании по производству теплового оборудования предлагают ежемесячную заработную плату до 600 000 рублей. У претендента на вакансию должен быть стаж работы на таком же посту от трех лет в организации с числом работников свыше 300. Он должен иметь навыки управленца и разбираться в офисных программах.
Стоматологу-имплантологу в частной клинике предложили зарплату до 400 000 рублей в месяц. Технический архитектор по разработке корпоративного мессенджера может рассчитывать на 275 000 рублей, но у него должны быть успешно реализованные проекты в этой сфере.
Руководителю разработчиков приложений для Android предлагают зарплату в 250 000 рублей. У кандидата на должность должен быть релевантный опыт в шесть лет.