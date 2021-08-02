Стрельбой завершился конфликт торговцев и охранников на рынке в аэропорту Ростова

Posted 2 августа 2021, 09:22
Published 2 августа 2021, 09:22
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Скандал разгорелся между 100 торговцами и шестью сотрудниками ЧОПа. Пришлось вмешаться организаторам ярмарки и ОМОНу.
«Причиной скандала стало то, что предприниматели не захотели менять место торговли. Они достали ножи, а некоторые начали стрелять в воздух из травматического оружия», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по вызову прибыли полицейские и ОМОН. Благодаря этому стороны конфликта успокоились.
Напомним, что на территории старого аэропорта организовали овощной рынок вместо закрытого на территории Аксайского района.