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Posted 2 августа 2021, 09:22

Published 2 августа 2021, 09:22

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Стрельбой завершился конфликт торговцев и охранников на рынке в аэропорту Ростова

Стрельбой завершился конфликт торговцев и охранников на рынке в аэропорту Ростова

2 августа 2021, 09:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-на-Дону на территории старого аэропорта ночью 2 августа произошла стрельба, сообщает 1Rnd.

Скандал разгорелся между 100 торговцами и шестью сотрудниками ЧОПа. Пришлось вмешаться организаторам ярмарки и ОМОНу.

«Причиной скандала стало то, что предприниматели не захотели менять место торговли. Они достали ножи, а некоторые начали стрелять в воздух из травматического оружия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по вызову прибыли полицейские и ОМОН. Благодаря этому стороны конфликта успокоились.

Напомним, что на территории старого аэропорта организовали овощной рынок вместо закрытого на территории Аксайского района.

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