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Posted 2 августа 2021, 12:34

Published 2 августа 2021, 12:34

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

В Ростовской области в августе введут дополнительные коронавирусные ограничения

В Ростовской области в августе введут дополнительные коронавирусные ограничения

2 августа 2021, 12:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области в ближайшее время будут ужесточены ограничения, связанные с коронавирусом, заявил губернатор Василий Голубев.

Во время заседания главный санитарный врач региона Евгений Ковалев зачитал доклад и назвал ситуацию с коронавирусом крайне тяжелой. Он попросил губернатор ужесточить ограничения.

Дело в том, что ежедневно выявляют более 400 заболевших, увеличивается и количество смертей. По мнению Ковалева, нужно принимать меры, чтобы обстановка не вышла из-под контроля.

Губернатор ответил, что в скором времени подготовят необходимые документы. После этого в постановление № 272 внесут изменения, где укажут новые ограничения.

На 2 августа в Ростовской области был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Инфекцию выявили у 438 человек.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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