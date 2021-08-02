В Ростовской области в августе введут дополнительные коронавирусные ограничения

Posted 2 августа 2021, 12:34
Published 2 августа 2021, 12:34
Modified 18 сентября 2022, 12:06
Updated 18 сентября 2022, 12:06
Во время заседания главный санитарный врач региона Евгений Ковалев зачитал доклад и назвал ситуацию с коронавирусом крайне тяжелой. Он попросил губернатор ужесточить ограничения.
Дело в том, что ежедневно выявляют более 400 заболевших, увеличивается и количество смертей. По мнению Ковалева, нужно принимать меры, чтобы обстановка не вышла из-под контроля.
Губернатор ответил, что в скором времени подготовят необходимые документы. После этого в постановление № 272 внесут изменения, где укажут новые ограничения.
На 2 августа в Ростовской области был установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Инфекцию выявили у 438 человек.