«Ресо-гарантия» попалась на нарушении трудовых прав

Posted 4 августа 2021, 09:53
Published 4 августа 2021, 09:53
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Поводом для изучения деятельности страховой компании стала жалоба одного из сотрудников о нарушении его трудовых прав, которая подтвердилась.
«В нарушение Трудового кодекса при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся Лихопуд Л.С. от работодателя, не произведена в день увольнения», - говорится в документах.
Кроме того, вопреки закону «Ресо-гарантия» в день прекращения трудового договора не выдала сотруднику трудовую книжку.
«При нарушении сроков выплаты положенных сумм работодатель не выплатил их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки», - подчеркивает проверяющих орган.
Повторная проверка организации пока не проводилась.
В августе текущего года «Ресо-гарантию» планирует проверить МЧС России по городу Москве.