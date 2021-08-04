«Ресо-гарантия» попалась на нарушении трудовых прав

«При нарушении сроков выплаты положенных сумм работодатель не выплатил их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки», - подчеркивает проверяющих орган.