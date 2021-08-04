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Posted 4 августа 2021, 09:53

Published 4 августа 2021, 09:53

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

«Ресо-гарантия» попалась на нарушении трудовых прав

«Ресо-гарантия» попалась на нарушении трудовых прав

4 августа 2021, 09:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Гострудинспекция по Краснодарскому краю в ходе внеплановой проверки выявила нарушения трудового законодательства в отделении «Ресо-гарантии», следует из материалов проверки.

Поводом для изучения деятельности страховой компании стала жалоба одного из сотрудников о нарушении его трудовых прав, которая подтвердилась.

«В нарушение Трудового кодекса при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся Лихопуд Л.С. от работодателя, не произведена в день увольнения», - говорится в документах.

Кроме того, вопреки закону «Ресо-гарантия» в день прекращения трудового договора не выдала сотруднику трудовую книжку.

«При нарушении сроков выплаты положенных сумм работодатель не выплатил их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки», - подчеркивает проверяющих орган.

Повторная проверка организации пока не проводилась.

В августе текущего года «Ресо-гарантию» планирует проверить МЧС России по городу Москве.

#Экономика#Новости
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