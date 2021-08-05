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Posted 5 августа 2021, 10:12

Published 5 августа 2021, 10:12

Modified 18 сентября 2022, 12:07

Updated 18 сентября 2022, 12:07

Жители Ростова массово не получили квитанции по оплате ЖКХ

Жители Ростова массово не получили квитанции по оплате ЖКХ

5 августа 2021, 10:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону произошел сбой в рассылке квитанций по оплате коммунальных услуг, сообщили в городской администрации.

Жители Ростова не получили квитанции по оплате, как оказалось, в информационно-расчетном центре произошел технический сбой.

Как пояснили власти, в ближайшее время технические неполадки устранят и ростовчане получат свои квитанции.

Ранее жители Ростова пожаловались на завышенные платежи в квитанциях оплаты за воду, в полученных извещениях привычная сумма была превышена вдвое. Как оказалось, в квитанции прибавили оплату за предстоящий месяц в виде авансового платежа. Более того, это был не первый такой случай, двойные квитанции ростовчане получили за полгода до этого.

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#Общество#Новости
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