Жители Ростова массово не получили квитанции по оплате ЖКХ

Ранее жители Ростова пожаловались на завышенные платежи в квитанциях оплаты за воду, в полученных извещениях привычная сумма была превышена вдвое. Как оказалось, в квитанции прибавили оплату за предстоящий месяц в виде авансового платежа. Более того, это был не первый такой случай, двойные квитанции ростовчане получили за полгода до этого.