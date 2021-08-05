Жители Ростова массово не получили квитанции по оплате ЖКХ

Posted 5 августа 2021, 10:12
Published 5 августа 2021, 10:12
Modified 18 сентября 2022, 12:07
Updated 18 сентября 2022, 12:07
Жители Ростова не получили квитанции по оплате, как оказалось, в информационно-расчетном центре произошел технический сбой.
Как пояснили власти, в ближайшее время технические неполадки устранят и ростовчане получат свои квитанции.
Ранее жители Ростова пожаловались на завышенные платежи в квитанциях оплаты за воду, в полученных извещениях привычная сумма была превышена вдвое. Как оказалось, в квитанции прибавили оплату за предстоящий месяц в виде авансового платежа. Более того, это был не первый такой случай, двойные квитанции ростовчане получили за полгода до этого.