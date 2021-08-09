rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дегтярев поручил обновить парк противопожарной службы Хабаровского края

9 августа 2021, 12:53
Фото: фрагмент видео
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил обновить парк противопожарной службы региона после проверки технического состояния автомобилей.

“Сегодня водительский персонал занимается ремонтом пожарных машин. Такая ситуация определенно влияет на качество работы. В связи с этим даю поручение заместителю председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ, а также министру финансов региона сделать конкретные предложения по решению данного вопроса, в том числе обсудить меры по увеличению финансирования технического обслуживания машин”, - заявил Дегтярев.

По информации prokhab.ru, в планах регионального правительства и разработка программы по обновлению парка комитета гражданской защиты.

По решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина регион получил 2 миллиарда рублей. Часть из этих средств будет потрачена на обновление парка. 11 новых пожарных автоцистерн и одна новая автолестница пополнят состав техники Противопожарной службы Хабаровского края уже до конца этого года.

Ранее по поручению главы региона была проведена проверка технического состояния всех пожарных машин, имеющихся в Хабаровском крае. Специалисты проверили техническое состояние 230 пожарных автомобилей. У 105 машин эксперты заметили неполадки, связанные с техническим состоянием агрегатов и навесного оборудования. Организация, которую наняли власти города в рамках госконтракта, уже занимается ремонтными работами техники.

На протяжении многих лет в Хабаровском крае не обновлялся автопарк комитета гражданской защиты. Это привело к тому, что часть машин стала непригодной для использования и не подлежащей ремонту. Власти региона готовы профинансировать приобретение новых автомобилей для дальнейшей безопасности жителей края, ведь каждая чрезвычайная ситуация может привести к трагическим последствиям.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00