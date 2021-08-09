Дегтярев поручил обновить парк противопожарной службы Хабаровского края

“Сегодня водительский персонал занимается ремонтом пожарных машин. Такая ситуация определенно влияет на качество работы. В связи с этим даю поручение заместителю председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ, а также министру финансов региона сделать конкретные предложения по решению данного вопроса, в том числе обсудить меры по увеличению финансирования технического обслуживания машин”, - заявил Дегтярев.
По информации prokhab.ru, в планах регионального правительства и разработка программы по обновлению парка комитета гражданской защиты.
По решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина регион получил 2 миллиарда рублей. Часть из этих средств будет потрачена на обновление парка. 11 новых пожарных автоцистерн и одна новая автолестница пополнят состав техники Противопожарной службы Хабаровского края уже до конца этого года.
Ранее по поручению главы региона была проведена проверка технического состояния всех пожарных машин, имеющихся в Хабаровском крае. Специалисты проверили техническое состояние 230 пожарных автомобилей. У 105 машин эксперты заметили неполадки, связанные с техническим состоянием агрегатов и навесного оборудования. Организация, которую наняли власти города в рамках госконтракта, уже занимается ремонтными работами техники.
На протяжении многих лет в Хабаровском крае не обновлялся автопарк комитета гражданской защиты. Это привело к тому, что часть машин стала непригодной для использования и не подлежащей ремонту. Власти региона готовы профинансировать приобретение новых автомобилей для дальнейшей безопасности жителей края, ведь каждая чрезвычайная ситуация может привести к трагическим последствиям.