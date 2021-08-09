Дегтярев поручил обновить парк противопожарной службы Хабаровского края

На протяжении многих лет в Хабаровском крае не обновлялся автопарк комитета гражданской защиты. Это привело к тому, что часть машин стала непригодной для использования и не подлежащей ремонту. Власти региона готовы профинансировать приобретение новых автомобилей для дальнейшей безопасности жителей края, ведь каждая чрезвычайная ситуация может привести к трагическим последствиям.