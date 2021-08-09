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Имя победительницы «Миссис Россия — 2021» объявят в Москве 14 августа

9 августа 2021, 10:38
Фото: mrsworld.ru
14 августа в Москве станет известно, кому в этом году достанется звание «Миссис Россия». На корону победительницы ежегодного фестиваля-конкурса претендуют 25 участниц из всех российских регионов.

Как сообщает newsnn.ru, финалисток отбирали в ходе региональных этапов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и ряде других российских городов. Самая молодая участница конкурса — Кира Волкова из Ростова-на-Дону. Ей 28 лет. А старше всех из претенденток на корону — Светлана Матюшкина из Дзержинска, которой 68 лет. По данным организаторов конкурса, многие многодетные мамы оказались в числе финалисток.

По словам финалистки конкурса Анны Филипповой, которая ранее была признана «Миссис Кузбасс», у каждой его участницы — своя цель. Кому-то важна самореализация, а кто-то хочет распроститься со своими комплексами. Но всем нужны победа и титул. Анна считает, что она по жизни победитель и очень амбициозный человек. «Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя!» — говорит она.

Анна Филиппова, миссис Кузбасс

Фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин», руководит которым Алла Маркина, уже более 20 лет проводит этот конкурс. В нем могут участвовать только замужние женщины, у которых есть дети. Возраст участниц может быть любой. Как считает Алла Маркина, такие фестивали крайне важны.

«Чтобы все радовались и объединяли свои усилия во имя добра, счастья и любви на этой планете», — объясняет она.

Алла Маркина (вторая справа)

Конкурс «Миссис Россия» проходит в несколько этапов, с участием красивых женщин из регионов. Победительницы конкурсов в крупных городах страны каждый год, как правило в августе, собираются в Москве, чтобы побороться за главную корону.

Оценивать финалистов будет жюри с участием «Миссис Земной шар — 2020» Ксении Кривко, певицы Натальи Гулькиной, балерины Анастасии Волочковой. Работать жюри будет под руководством шоумена и продюсера Сергея Светлакова.

«Миссис Россия», кроме титула самой красивой женщины страны, достанутся призы и подарки, предоставленные партнерами и спонсорами. А в течение всего будущего года она будет представлять фонд «Планета женщин» на социальных, благотворительных и культурных мероприятиях страны.

В минувшем году из 35 замужних финалистов конкурса самой красивой была признана 32-летняя Дарья Иванова, многодетная мама из Нижнего Новгорода.

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