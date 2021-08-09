Имя победительницы «Миссис Россия — 2021» объявят в Москве 14 августа

По словам финалистки конкурса Анны Филипповой, которая ранее была признана «Миссис Кузбасс», у каждой его участницы — своя цель. Кому-то важна самореализация, а кто-то хочет распроститься со своими комплексами. Но всем нужны победа и титул. Анна считает, что она по жизни победитель и очень амбициозный человек. «Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя!» — говорит она.