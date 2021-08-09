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Известный хирург Александр Маслов скончался в Ростове после заражения коронавирусом

9 августа 2021, 11:09
Фото: rostgmu.ru
В Ростове-на-Дону из-за коронавируса скончался 81-летний хирург Александр Маслов, об этом сообщил его бывший ассистент и коллега Михаил Батюшин.

Михаил Батюшин сообщил о смерти своего коллеги — хирурга и доцента кафедры хирургии РостГМУ Александра Маслова. Доктор ушел из жизни после того, как заболел коронавирусом, мужчине был 81 год.

Ушёл от COVID-19 Александр Иванович Маслов, пару раз студентом ассистировал ему на операциях, часто общался по работе и запомнил его как воспитателя, организатора и человека, неравнодушного к истории медицины, очень жаль…» — рассказал об утрате Михаил Батюшин на своей странице в Facebook.

Подписчики Батюшина высказали свое сочувствие и сообщили, что некоторые из них также были студентами и коллегами усопшего, а его кончина будет большой потерей для медицинской и образовательной сферы Ростова-на-Дону.

Ранее сообщили, что 30 медиков, практиковавших на территории Ростовской области, скончались в результате заражения коронавирусом.

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