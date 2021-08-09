Известный хирург Александр Маслов скончался в Ростове после заражения коронавирусом

“Ушёл от COVID-19 Александр Иванович Маслов, пару раз студентом ассистировал ему на операциях, часто общался по работе и запомнил его как воспитателя, организатора и человека, неравнодушного к истории медицины, очень жаль…» — рассказал об утрате Михаил Батюшин на своей странице в Facebook.