Известный хирург Александр Маслов скончался в Ростове после заражения коронавирусом

Михаил Батюшин сообщил о смерти своего коллеги — хирурга и доцента кафедры хирургии РостГМУ Александра Маслова. Доктор ушел из жизни после того, как заболел коронавирусом, мужчине был 81 год.
“Ушёл от COVID-19 Александр Иванович Маслов, пару раз студентом ассистировал ему на операциях, часто общался по работе и запомнил его как воспитателя, организатора и человека, неравнодушного к истории медицины, очень жаль…» — рассказал об утрате Михаил Батюшин на своей странице в Facebook.
Подписчики Батюшина высказали свое сочувствие и сообщили, что некоторые из них также были студентами и коллегами усопшего, а его кончина будет большой потерей для медицинской и образовательной сферы Ростова-на-Дону.
Ранее сообщили, что 30 медиков, практиковавших на территории Ростовской области, скончались в результате заражения коронавирусом.