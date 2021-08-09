Лето — горячая пора для работы регионального оператора ООО «ЭКОГРАД-Н»

Какие штрафы грозят нарушителям, кто несет ответственность за содержание в чистоте и порядке контейнерных площадок и для чего жителей донских городов приглашают на акции по раздельному сбору мусора — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Повышение сознательности
Первые акции по раздельному сбору мусора региональный оператор ООО «ЭКОГРАД-Н» начал проводить в 2019 году в Азове. Мероприятие получило широкий отклик у населения, поэтому с 2020 года такие же акции стали проводиться в других города Новочеркасского МЭОКА: в Новочеркасске, Аксае и Батайске.
«Для проведения акций мы привлекаем волонтеров. О том, когда и где пройдет мероприятие, людей оповещаем через Инстаграм. Надо отметить, что жители вверенных нам территорий проявляют высокую активность. На акции люди приносят разделенные отходы: ПЭТ-бутылки, макулатуру, алюминиевые банки. А детки, как правило, несут отдельно пластиковые крышки», - рассказывает начальник общего отдела ООО «ЭКОГРАД-Н» Наталия Кондратьева.
Такие акции регоператор проводит для повышения сознательности населения в рамках новой реформы по обращению с отходами. Но эти акции несут и другой позитивный результат. Собранные средства от сдачи вторсырья, направляются на решение социально значимых задач. Например, в Новочеркасске приобретаются саженцы для озеленения городской территории, а в Аксае вырученные средства идут на корм животных в приютах.
Проведение акций по раздельному сбору мусора несет в себе и разъяснительную функцию. Сегодня на территориях Новочеркасского МЭОКа внедрен раздельный сбор мусора: на органические и неорганические отходы. Для этого, на контейнерных площадках установлены разного цвета контейнеры, с разной маркировкой. Также, в Новочеркасске, Азове и Батайске установлены контейнеры — для сбора ПЭТ-бутылки.
«Но работа с населением по повышению сознательности в сфере раздельного сбора мусора продолжается. Поскольку даже контейнеры с ПЭТ-бутылкой приходится отправлять на досортировку», - говорит Наталия Кондратьева.
За что отвечает регоператор?
Заместитель директора ООО «ЭКОГРАД-Н» Олег Бутримов отмечает, что сегодня в контейнерах, для раздельного сбора, находится лишь порядка 20% положенной, согласно маркировке фракции мусора.
«Конечно же, многие люди уже ответственно подходят к вопросам разделения мусора. Но остаются и те, кто допускает образование свалочных очагов. Для работы с ними у нас работает отдел экологического контроля. Его основная задача — выявлять свалочные очаги, фиксировать нарушения на видео и фото. Все полученные данные мы передаем в муниципальную инспекцию, которая и определяет штраф для нарушителей. Так, за выброс мусора в неположенном месте, штраф для населения доходит до 4 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц достигает 70 тыс. рублей», - подчеркивает Олег Бутримов.
Далеко не все жители сегодня осознают, что в обязанности регионального оператора входит лишь обслуживание контейнеров. А за содержанием контейнерной площадки в чистоте и порядке ответственность несет собственник — тот, кому она принадлежит.
«В частности, есть даже новые правила СанПиН 2.1.3684-21 от 1 марта 2021 года, согласно которым, после опустошения контейнеров мусоровозом, собственник контейнерной площадки должен навести порядок не только на контейнерной площадке, но и на прилегающей к ней территории», - поясняет заместитель директора ООО «ЭКОГРАД-Н».
Также, в обязанности регоператора входит задача фиксировать несанкционированные свалочные очаги, и направлять эту информацию собственнику земельного участка для принятия мер по ликвидации мусорного очага.
«Однако по закону, срок ожидания ликвидации свалки 30 дней. За это время, как правило, мусорная куча разрастается. Есть и другой вариант, при котором собственник заключает с нами договор на вывоз мусора, и мы оперативно убираем. Но если ничего не происходит, мы самостоятельно, через 30 дней, вывозим отходы, а потом выставляем собственнику счет о понесенных расходах», - рассказывает Олег Бутримов.
Большую проблему в работе региональных операторов создают и так называемые мульды — крупногабаритные 8-и кубовые контейнеры. По законодательству, они предназначаются для крупногабаритных отходов. Для них на контейнерных площадках сделаны дополнительные отсеки.
«Однако многие люди не хотят вникать для каких целей стоят мульды, и сбрасывают в них мусор не относящийся к твердым коммунальным. Нередко и получается, что человек привозит КГО, а складывать их некуда, поскольку специализированный контейнер заполнен ветками, строительным мусором и шинами. Поэтому разъяснительную работу с населением по правилам разделения отходов надо проводить постоянно», - говорит Бутримов.
Еще один острый вопрос вызывает сегодня бестарный сбор отходов в городах, который в рамках нового СанПиН 2.1.3684-21 с марта 2021 года исключен из практики.
«Поэтому сегодня мы активно сотрудничаем с администрацией, с представителями садовых товариществ по вопросам установки контейнерных площадок. Но пока еще эта задача находится в стадии решения», - рассказывает Олег Бутримов.
В рамках новой системы обращения с отходами ООО «ЭКОГРАД-Н» модернизирует существующие мощности. Приобретает большие многокубовые машины с задней загрузкой, предназначенные для сбора мусора с евроконтейнеров, также закупаются и евроконтейнера, стоимость которых дороже металлических, но выглядят они гораздо эстетичнее, в том числе и благодаря тому, что не ржавеют.
В планах — строительство МЭОК
На данный момент куплен участок для строительства Новочеркасского МЭОКа, ведутся подготовительные работы.
«Отходоперерабатывающий комплекс будет размещен на расстоянии 2,8 км от поселка Новонатальин в Кагальницком районе. Уже разработана конкурсная документация на проектирование МЭОКа. В ближайшее время мы проведем торги и заключим контракт на проектирование объекта», - сообщает Олег Бутримов.
Планируемый к строительству МЭОК включит в себя мусоросортировочную станцию с участками сортировки отходов и прессования отобранного вторсырья. А также полигон для захоронения неликвидных отходов после сортировки, участок биокомпостирования органических отходов и участок для измельчения крупногабаритного и строительного мусора.