Лето — горячая пора для работы регионального оператора ООО «ЭКОГРАД-Н»

«Конечно же, многие люди уже ответственно подходят к вопросам разделения мусора. Но остаются и те, кто допускает образование свалочных очагов. Для работы с ними у нас работает отдел экологического контроля. Его основная задача — выявлять свалочные очаги, фиксировать нарушения на видео и фото. Все полученные данные мы передаем в муниципальную инспекцию, которая и определяет штраф для нарушителей. Так, за выброс мусора в неположенном месте, штраф для населения доходит до 4 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц достигает 70 тыс. рублей», - подчеркивает Олег Бутримов.