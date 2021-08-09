На 70% снизилась посещаемость ростовских фитнес-центров после ввода новых ограничений

Представитель фитнес-индустрии Михаил Плужников обратился к губернатору Ростовской области с просьбой пересмотреть введенные с 4 августа ограничения по коронавирусу или ввести локдаун. По его словам, из-за ограничений клубы работают в убыток, за несколько дней выручка упала на 60%, а локдаун поможет избежать некоторых издержек.
Каждый месяц фитнес-центры области посещают 800 тысяч человек, это 0,0027% от общего количества людей, бывающих в публичных местах. «Как это влияет на распространение вируса?! По системе клубного членства в клубы ходят одни и те же люди!», — пишет автор обращения.