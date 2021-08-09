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На 70% снизилась посещаемость ростовских фитнес-центров после ввода новых ограничений

9 августа 2021, 14:09
Фото: pexels.com
В период с 4 по 6 августа 2021 года посещаемость фитнес-центров в Ростовской области упала на 70%, сообщил представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ Михаил Плужников.

Представитель фитнес-индустрии Михаил Плужников обратился к губернатору Ростовской области с просьбой пересмотреть введенные с 4 августа ограничения по коронавирусу или ввести локдаун. По его словам, из-за ограничений клубы работают в убыток, за несколько дней выручка упала на 60%, а локдаун поможет избежать некоторых издержек.

Каждый месяц фитнес-центры области посещают 800 тысяч человек, это 0,0027% от общего количества людей, бывающих в публичных местах. «Как это влияет на распространение вируса?! По системе клубного членства в клубы ходят одни и те же люди!», — пишет автор обращения.

Фото: instagram.com/pluzhnikov_ma

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