На 70% снизилась посещаемость ростовских фитнес-центров после ввода новых ограничений

Каждый месяц фитнес-центры области посещают 800 тысяч человек, это 0,0027% от общего количества людей, бывающих в публичных местах. «Как это влияет на распространение вируса?! По системе клубного членства в клубы ходят одни и те же люди!», — пишет автор обращения.