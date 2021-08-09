Пермская ЦБК презентовала инвестпроекты главе края Дмитрию Махонину

Глава комитета по госполитике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко и министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович также участвовали в рабочей поездке.
Всего в оба проекта было вложено 3,8 млрд рублей, которые были направлены на модернизацию картоноделательной КДМ-1 и бумагоделательной БДМ-2 машин. В результате ПЦБК не только на треть нарастила объем выпуска продукции, но и повысила экологичность производства, сообщает vetta.tv.
На предприятии Дмитрий Махонин ознакомился с двумя главными цехами ООО “Прикамский картон” (входит в ГП “ПЦБК”). В первом в результате модернизации произошел рост выпуска картона с 56 до 124 тыс. тонн. Во втором цехе губернатору показали, как происходит разлом макулатуры и очищение избыточной оборотной воды на флотаторе. На установке удаляются продукты целлюлозно-бумажного производства, благодаря чему нагрузка на очистные мероприятия становится меньше. Они так же проходят модернизацию, как и производство.
Например, на предприятии была установлена современная система аэрации, а также реконструированы первичные и вторичные отстойники. Это позволило уменьшить ключевые показатели по сбросам с 10 до 42%. В планах компании - направить на дальнейшую реконструкцию 167 млн рублей. Инвестиции рассчитывают вкладывать до 2025 года.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что в настоящее время регион сталкивается с рядом экологических проблем, таких, например, как выделение парниковых газов, которые требуют решения.
По словам главы края, ПЦБК - одно из наиболее крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, активно реализующее экологические инициативы. Предприятие создает специальные программы и реализует масштабные инвестиционные проекты, что позволяет снизить нагрузку на окружающую среду.
Александр Бойченко добавил, что за 5 лет при поддержке губернатора и депутатского корпуса в Прикамье были реализованы региональные приоритетные инвестиционные проекты на общую сумму порядка 240 млрд рублей. В настоящее время региональный портфель составляет 41 приоритетный инвестпроект на 380 млрд рублей.