Пермская ЦБК презентовала инвестпроекты главе края Дмитрию Махонину

На предприятии Дмитрий Махонин ознакомился с двумя главными цехами ООО “Прикамский картон” (входит в ГП “ПЦБК”). В первом в результате модернизации произошел рост выпуска картона с 56 до 124 тыс. тонн. Во втором цехе губернатору показали, как происходит разлом макулатуры и очищение избыточной оборотной воды на флотаторе. На установке удаляются продукты целлюлозно-бумажного производства, благодаря чему нагрузка на очистные мероприятия становится меньше. Они так же проходят модернизацию, как и производство.