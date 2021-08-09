Первые 100 тыс выздоровевших и рост банкротств: новости понедельника в Ростове

За время пандемии число банкротств в Ростовской области выросло в два раза. С начала 2021 года в Арбитражный суд поступило 4093 заявления о банкротстве, что на 98,5% больше, чем в 2020-м. Более того, относительно показателей 2019 года число связанных с банкротством исков выросло на 168,2%.