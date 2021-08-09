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Первые 100 тыс выздоровевших и рост банкротств: новости понедельника в Ростове

9 августа 2021, 14:02
Фото: pexels.com
В понедельник 9 августа число излечившихся от ковида в Ростовской области достигло 99999 человек, а количество банкротств выросло вдвое, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Победившие инфекцию

На 9 августа от коронавируса вылечились 99999 жителей Ростовской области, только за последние сутки инфекцию удалось победить 371 пациенту.

Но это не говорит о стабилизации ситуации по коронавирусу, количество новых случаев превышает число выздоровевших. На 9 августа ковид подтвердился у 478 жителей области, в стационарах остаются 3904 больных.

Фото: pexels.com

Кроме того, Ростов-на-Дону попал в «красную зону» по коронавирусной инфекции.

Рост банкротств

За время пандемии число банкротств в Ростовской области выросло в два раза. С начала 2021 года в Арбитражный суд поступило 4093 заявления о банкротстве, что на 98,5% больше, чем в 2020-м. Более того, относительно показателей 2019 года число связанных с банкротством исков выросло на 168,2%.

В Ростовской области за время пандемии вдвое увеличилось число банкротств
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Чаще всего с такими заявлениями обращаются физические лица, в 2021 году от них поступило более трех тысяч обращений.

Вторая попытка

Власти Ростова-на-Дону объявили конкурс по выбору подрядчика для благоустройства парка 8 Марта (Димитриевский). Работы в парке должны были закончить в конце 2002 года, но исполнитель не успел сделать все в срок. Сейчас власти ищут нового подрядчика, который должен благоустроить парк к маю 2022 года.

Власти Ростова предприняли вторую попытку закончить благоустройство парка 8 Марта
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Максимальная стоимость контракта составит 28,3 миллиона рублей.

После работ в парке появится современная детская площадка, территория для выгула собак и много зелени.

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