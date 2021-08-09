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Покупатели магазина в Ростовской области зарезали бультерьера, напавшего на хозяина

9 августа 2021, 11:04
В станице Мечетинской Ростовской области посетителям магазина пришлось убить собаку бойцовской породы, напавшую на своего хозяина, сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел вечером 6 июля, восьмимесячный бультерьер без намордника накинулся на своего хозяина, когда они находились в магазине. Собака вцепилась в мужчину в прямом смысле мертвой хваткой, отнять ее от пострадавшего удалось только при помощи ножа.

«Собаку пришлось ликвидировать посетителям магазина на месте», — сказано в сообщении.

Истекающего кровью мужчину отвезли в больницу, отмечается, что он потерял очень много крови. Что стало причиной происшествия, не сообщается.

Пользователи единодушно обвинили в произошедшем владельца бультерьера. «Интересно, как же он его воспитывал, что тот на хозяина налетел так. Очень жаль песиля», — написал один из комментаторов. Некоторые предположили, что это был не хозяина собаки, а вор, который где-то ее украл.

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