Покупатели магазина в Ростовской области зарезали бультерьера, напавшего на хозяина

Пользователи единодушно обвинили в произошедшем владельца бультерьера. «Интересно, как же он его воспитывал, что тот на хозяина налетел так. Очень жаль песиля», — написал один из комментаторов. Некоторые предположили, что это был не хозяина собаки, а вор, который где-то ее украл.