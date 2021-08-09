Покупатели магазина в Ростовской области зарезали бультерьера, напавшего на хозяина

Инцидент произошел вечером 6 июля, восьмимесячный бультерьер без намордника накинулся на своего хозяина, когда они находились в магазине. Собака вцепилась в мужчину в прямом смысле мертвой хваткой, отнять ее от пострадавшего удалось только при помощи ножа.
«Собаку пришлось ликвидировать посетителям магазина на месте», — сказано в сообщении.
Истекающего кровью мужчину отвезли в больницу, отмечается, что он потерял очень много крови. Что стало причиной происшествия, не сообщается.
Пользователи единодушно обвинили в произошедшем владельца бультерьера. «Интересно, как же он его воспитывал, что тот на хозяина налетел так. Очень жаль песиля», — написал один из комментаторов. Некоторые предположили, что это был не хозяина собаки, а вор, который где-то ее украл.
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