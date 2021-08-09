rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сбитую машиной косулю спасли ветврачи и волонтеры в Ростовской области

9 августа 2021, 09:47
Фото: pexels.com
В Новочеркасске более трех часов проводили операцию косуле, которую сбила машина, сообщили в городской администрации.

В районе Грушевского поворота водитель сбил животное и уехал. Его обнаружила девушка на обочине и привезла в ветеринарную клинику.

Ветеринары выяснили, что самец косули получил переломы, сотрясение и ссадины. Ему провели операцию, которая длилась 3,5 часа.

«Пострадавшему животному вставили на ногу пластину, за его состоянием сейчас следят волонтеры. Косуле дали имя Гоша, если самец поправится, его выпустят на волю», — сказано в сообщении.

Ранее ростовские зоозащитники обнаружили истощенных собак в Белой Калитве. Они отмечают, что приюты для животных не соответствуют никаким санитарным нормам.

Материалы по теме
Пробка длиной 10 км появилась в районе Ростова-на-Дону из-за массового ДТПМолодой мужчина погиб в тройном ДТП в Ростовской областиВ Ростовской области собирают деньги для семьи погибшего в массовом ДТП младенца
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00