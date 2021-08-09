Сбитую машиной косулю спасли ветврачи и волонтеры в Ростовской области

В районе Грушевского поворота водитель сбил животное и уехал. Его обнаружила девушка на обочине и привезла в ветеринарную клинику.
Ветеринары выяснили, что самец косули получил переломы, сотрясение и ссадины. Ему провели операцию, которая длилась 3,5 часа.
«Пострадавшему животному вставили на ногу пластину, за его состоянием сейчас следят волонтеры. Косуле дали имя Гоша, если самец поправится, его выпустят на волю», — сказано в сообщении.
Ранее ростовские зоозащитники обнаружили истощенных собак в Белой Калитве. Они отмечают, что приюты для животных не соответствуют никаким санитарным нормам.