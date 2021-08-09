Странным убийством назвали гибель казачьего генерала в ДТП в Ростовской области

По мнению «МК», в гибели казачьего генерала много странностей. Коченков с еще двумя людьми на своем личном микроавтобусе с прицепом вез гуманитарную помощь из Москвы на Донбасс. Под Каменском-Шахтинским на автомобиле лопнуло колесо, генерал вышел посмотреть, что случилось, и в этот момент его сбил не понятно откуда взявшийся грузовик. От полученных травм Коченков погиб на месте.
Грузовик скрылся с места происшествия, сейчас правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела ищут его водителя.
«Казаки полагают, что это было убийство, инсценированное под ДТП», — пишет издание. В защиту версии говорит и недавнее покушение на атамана Всевеликого войска Донского Николая Козицина. У автомобиля последнего сразу после техосмотра отказали тормоза.