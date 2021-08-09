Суд в Ростове продлил арест экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко до октября

Арест продлили и остальным фигурантам уголовного дела — Эдуарду и Вадиму Бабаевым, а также Ивану Ситько.
Кроме того, на два месяца под арест заключили нового фигуранта, аксайского бизнесмена Тураба Исаева. Последний, по версии следствия, также входил в преступную группировку, которая действовала на территории области в течение 20 лет.
Организатором и руководителем группировки был предприниматель Карим Бабаев, а остальные фигуранты, включая бывшего главу администрации — активными членами. Также в группировку входили пока не установленные лица.
Ущерб от преступной деятельности превысил 236 миллионов рублей.