Цена акций Сбербанка впервые превысила 325 рублей

Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации. К 11:46 по Москве его обыкновенные акции показали рост 1,8% и достигли цены 325,77 рубля за штуку. Этот показатель более чем на пять рублей выше исторического максимума, который зафиксировали 10 мая 2021 года. В тот день цена одной акции была равна 320,19 рубля. Об этом информирует vedomosti.ru.
Из финансовой отчетности Сбербанка по МСФО видно, что в январе — марте текущего года он получил рекордную чистую прибыль в 304,5 миллиарда рублей. Данный показатель в сравнении с аналогичным периодом 2020 года вырос в 2,5 раза.
Финансовый директор Сбербанка Александра Бурико сказала, что бизнес организации демонстрировал хорошую динамику за указанный период, и превзошел все прогнозы. Так удалось более чем на 20% поднять ожидания по рентабельности капитала.
Из документов видно, что выручка Сбербанка от нефинансового бизнеса тоже растет в годовом выражении. Показатели составили 33,6 миллиарда рублей, увеличившись в четыре раза.
Кроме того, Сбер на протяжении последних пяти лет каждый год оказывается наиболее дорогим брендом России в ежегодном рейтинге 50 самых крупных брендов страны. Эксперты Международного рейтингового агентства Brand Finance оценили организацию в 730,6 миллиарда рублей, присвоив ей рейтинг ААА+. Аналитики отметили, что Сбербанк остается конкурентоспособной и надежной компанией с высокой узнаваемостью среди граждан РФ.