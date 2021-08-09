Цена акций Сбербанка впервые превысила 325 рублей

Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации. К 11:46 по Москве его обыкновенные акции показали рост 1,8% и достигли цены 325,77 рубля за штуку. Этот показатель более чем на пять рублей выше исторического максимума, который зафиксировали 10 мая 2021 года. В тот день цена одной акции была равна 320,19 рубля. Об этом информирует vedomosti.ru.