Турагент рассказал, почему ростовчане не хотят ехать на отдых в Краснодарский край

По его словам, ситуация в течение всего периода отпусков менялась и была непредсказуемой. «Начался курортный сезон с закрытия одного из самых популярных зарубежных направлений — Турции. Поэтому затяжные майские отпуска у многих россиян прошли на наших курортах внутри страны: Крыма, Краснодарского края. Но это была больше вынужденная мера, а не обдуманное решение отдохнуть именно у нас. Как только Турция вновь стала доступна для посещения, произошел большой отток наших туристов на турецкое побережье. Многие отдыхающие даже обменивали уже приобретенные билеты», — рассказал Максим Гурин.
Директор турагенства связывает такую любовь ростовчан к турецкому побережью с несколькими факторами. Во-первых, в Турции отличные условия для семейного отдыха: качественные отели, более высокий уровень сервиса за разумные деньги. Ну и во-вторых, заметное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией на курортах Краснодарского края привело к ужесточению режима для отдыхающих: обязательное наличие ПЦР-тестов, а в дальнейшем и вовсе наличие сертификата или QR-кода о проделанной вакцинации. Поэтому кто-то оставил в силе поездки в Краснодарский край. Ну, а многие поменяли планы и отправился на отдых за границу.
При этом Максим Гурин отметил, что даже на этом популярном туристическом направлении, коим является Турция, в этом году произошло заметное подорожание:
«В Турции по ценам не все так однозначно. Даже те же отели категории 5 звезд очень разнятся по стоимости проживания. И нельзя сказать, особенно в этом году, что Турция популярна именно из-за дешевизны отдыха. Но если рассматривать соотношение цена-качество, то становится понятным, почему россияне предпочитают проводить отпуск именно здесь: в Турции и Средиземное море получше, почище, и сервис в отелях гораздо качественнее в сравнении с нашим побережьем. Ну и с точки зрения безопасности в плане ковида за рубежом предпринимаемые ограничительные меры гораздо эффективнее, чем у нас: абсолютно везде, будь то магазины, отели или пляжи, выдерживается социальная дистанция, персонал в течение всего рабочего дня обязательно находится в лицевых масках, повсюду размещены санитайзеры с дезинфектантами».
Помимо Турции, этим летом ростовчане могли отдохнуть в Египте, Кипре, Греции. Но эти туристические направления по количеству туристов заметно уступали Турции, что связано с некоторыми нюансами. Например, улететь в Египет можно, но только сначала добраться в аэропорт Каира. А оттуда еще 6-7 часов ехать на автобусе до курортов Красного моря. Такой длительный путь не особо удобен, особенно семьям с детьми. А для путешествия в Грецию требуется оформление визы. Да и прямые вылеты до страны появились относительно поздно, лишь в середине июля. Кипр же по цене выходит дороже отдыха в Турции, а качество сервиса и отелей — хуже. Поэтому турецкое побережье в этом летнем сезоне — безусловный лидер по количеству отдыхающих там ростовчан.
А не за горами уже и наступление «бархатного сезона». Осенний отдых ростовчане привыкли планировать заранее. Но и в этом случае пандемия внесла свои коррективы.
«Сейчас, конечно, заранее бронируют свой отпуск на осень не так много людей, как раньше, потому что непонятно, что произойдет даже через две недели. Что уж говорить о более отдаленном по времени периоде. И хоть объемы покупки туров заранее уменьшились, все равно некоторые ростовчане бронируют отдых в сентябре и даже октябре. Ведь как бы там ни было, у многих очень жесткие график отпусков, который нужно планировать заранее. Плюс множество ростовчан уже вакцинировались, поэтому у них гораздо меньше препонов к организации своего отдыха. Так что какие бы катаклизмы не происходило, наши люди не забывают отдыхать, радоваться жизни и надеяться на лучшее!» — резюмировал эксперт.