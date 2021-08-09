Турагент рассказал, почему ростовчане не хотят ехать на отдых в Краснодарский край

«Сейчас, конечно, заранее бронируют свой отпуск на осень не так много людей, как раньше, потому что непонятно, что произойдет даже через две недели. Что уж говорить о более отдаленном по времени периоде. И хоть объемы покупки туров заранее уменьшились, все равно некоторые ростовчане бронируют отдых в сентябре и даже октябре. Ведь как бы там ни было, у многих очень жесткие график отпусков, который нужно планировать заранее. Плюс множество ростовчан уже вакцинировались, поэтому у них гораздо меньше препонов к организации своего отдыха. Так что какие бы катаклизмы не происходило, наши люди не забывают отдыхать, радоваться жизни и надеяться на лучшее!» — резюмировал эксперт.