В России создали проект концепции развития водородной энергетики

Как пишет RT, в документе определены цели и долгосрочные предложения по созданию водородной энергетики.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, концепция будет воплощаться поэтапно. Первый этап должен быть реализован до 2025 года. За это время необходимо построить компании по производству и экспорту водорода, а также начать использование водородных энергоносителей внутри страны.
Мишустин отметил, что все это поможет снизить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств.