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В России создали проект концепции развития водородной энергетики

9 августа 2021, 11:58
Фото: government.ru
Правительство России разработало проект концепции развития российской водородной энергетики.

Как пишет RT, в документе определены цели и долгосрочные предложения по созданию водородной энергетики.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, концепция будет воплощаться поэтапно. Первый этап должен быть реализован до 2025 года. За это время необходимо построить компании по производству и экспорту водорода, а также начать использование водородных энергоносителей внутри страны.

Мишустин отметил, что все это поможет снизить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств.

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