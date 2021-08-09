В Ростовской области на этой неделе пройдут сильные дожди

Синоптики сообщают, что в течение недели на территории Ростовской области будут бушевать тропические ливни. Краткосрочные, но сильные дожди пройдут по всей территории региона в сопровождении порывистого ветра и гроз. Из-за этого циклона с понедельника, 9 августа, по пятницу, 13 августа, в Ростовской области будет наблюдаться пониженное атмосферное давление.