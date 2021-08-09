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В Ростовской области на этой неделе пройдут сильные дожди

9 августа 2021, 07:38
Фото: pexels.com
По территории Ростовской области пройдет грозовой фронт, который принесет с собой тропические ливни, об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Синоптики сообщают, что в течение недели на территории Ростовской области будут бушевать тропические ливни. Краткосрочные, но сильные дожди пройдут по всей территории региона в сопровождении порывистого ветра и гроз. Из-за этого циклона с понедельника, 9 августа, по пятницу, 13 августа, в Ростовской области будет наблюдаться пониженное атмосферное давление.

Метеорологи рассказали, что в течение недели над регионом будет наблюдаться комплекс неблагоприятных атмосферных явлений. Небо над Ростовской областью будет затянуто тучами, и с понедельника по пятницу во второй половине дня прогнозируются краткосрочные, но сильные дожди.

Тем не менее, жителей региона предупредили, что, несмотря на дожди, в Ростовской области сохранится жара от +27 до +33 градусов.

Ранее в Ростовской области региональное УМЧС объявило штормовое предупреждение.

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