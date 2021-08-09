В Ростовской области смертность от коронавируса резко снизилась в июне 2021 года

Также объявили, что в начале лета от коронавируса умерли 332 жителя Краснодарского края, 225 жителей Крыма и столько же человек в Волгоградской области. В Севастополе жертвами стали 62 человека, а минимальное число умерших в результате болезни было зафиксировано в Адыгее — всего 17 человек.