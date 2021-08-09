rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области смертность от коронавируса резко снизилась в июне 2021 года

9 августа 2021, 07:10
Фото: pexels.com
В Ростовской области смертность от коронавируса в июне демонстрировала значительно меньшие показатели по сравнению с остальными месяцами 2021 года, об этом сообщили в Росстате.

В первый месяц лета жертвами коронавируса в Ростовской области стали 321 человек. Всего в течение месяца в результате осложнений, вызванных COVID-19, от болезни скончались 1250 жителей Южного федерального округа.

Также объявили, что в начале лета от коронавируса умерли 332 жителя Краснодарского края, 225 жителей Крыма и столько же человек в Волгоградской области. В Севастополе жертвами стали 62 человека, а минимальное число умерших в результате болезни было зафиксировано в Адыгее — всего 17 человек.

Ранее сообщили, что число умерших в Ростовской области за год возросло на 172%.

Материалы по теме
В России один больной заразил коронавирусом 1,5 тыс человекСразу 480 человек заразились коронавирусом в Ростовской области 7 августаРостовская область оказалась в топ-3 в ЮФО по числу умерших от коронавируса в июне
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00