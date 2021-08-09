В Таганроге два человека пострадали в столкновении маршруток 9 августа

Ранее в Песчанокопском районе в тройной аварии с грузовиками погибли два человека. Ночью водитель Toyota Camry врезался в КамАЗ, отчего легковой автомобиль откинула еще на одну фуру. В итоге 20-летние водитель и пассажир иномарки погибли на месте.