В Таганроге два человека пострадали в столкновении маршруток 9 августа

Инцидент произошел в 08.00 мск в районе дома №123 по улице Транспортной, водитель автобуса Hyundai HD врезался в автобус «Луидор». Последний ехал впереди Hyundai и водитель не выдержал дистанцию.
В результате ДТП за медицинской помощью обратились два человека. По факту происшествия начали проверку.
Ранее в Песчанокопском районе в тройной аварии с грузовиками погибли два человека. Ночью водитель Toyota Camry врезался в КамАЗ, отчего легковой автомобиль откинула еще на одну фуру. В итоге 20-летние водитель и пассажир иномарки погибли на месте.