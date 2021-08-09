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В Таганроге два человека пострадали в столкновении маршруток 9 августа

9 августа 2021, 11:32
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
Утром 9 августа в Таганроге столкнулись две маршрутки, в ДТП пострадали два человека. сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 08.00 мск в районе дома №123 по улице Транспортной, водитель автобуса Hyundai HD врезался в автобус «Луидор». Последний ехал впереди Hyundai и водитель не выдержал дистанцию.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились два человека. По факту происшествия начали проверку.

Ранее в Песчанокопском районе в тройной аварии с грузовиками погибли два человека. Ночью водитель Toyota Camry врезался в КамАЗ, отчего легковой автомобиль откинула еще на одну фуру. В итоге 20-летние водитель и пассажир иномарки погибли на месте.

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#Новости#Происшествия
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