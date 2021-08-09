Жители Ростова-на-Дону негодуют из-за начавшихся рейдов против безмасочников

В Ростовской области 4 августа вступил в силу новый список коронавирусных ограничений, в число мер, принятых для контроля за населением, вошли рейды по соблюдению масочного режима на территории региона.
Однако жители Ростова-на-Дону оказались недовольны подобными рейдами. В соцсетях горожане высказали, что это уже не борьба с распространением болезни, а акция против местного населения. Люди считают штрафы для «безмасочников» непомерно высокими и не понимают необходимости носить маску на улице в сорокоградусную жару.
“Так это борьба с вирусом или с людьми? Где химвойска и МЧС, почему общественные места не дезинфицируют? Ну, если они так радеют за ношение масок и заботятся о нашем здоровье, так пусть раздают маски тем, у кого их нет. Это ведь гораздо логичнее… Карательный батальон по выбиванию последних денег из народа», — комментируют кадры с представителями власти ростовчане.