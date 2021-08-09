Жители Ростова-на-Дону негодуют из-за начавшихся рейдов против безмасочников

“Так это борьба с вирусом или с людьми? Где химвойска и МЧС, почему общественные места не дезинфицируют? Ну, если они так радеют за ношение масок и заботятся о нашем здоровье, так пусть раздают маски тем, у кого их нет. Это ведь гораздо логичнее… Карательный батальон по выбиванию последних денег из народа», — комментируют кадры с представителями власти ростовчане.