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Жители Ростова-на-Дону негодуют из-за начавшихся рейдов против безмасочников

9 августа 2021, 06:19
Фото: Это Ростов, детка! Типичный Ростов-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону недовольны проведением рейдов по контролю за соблюдением коронавирусных ограничений, своей позицией горожане поделились в соцсетях.

В Ростовской области 4 августа вступил в силу новый список коронавирусных ограничений, в число мер, принятых для контроля за населением, вошли рейды по соблюдению масочного режима на территории региона.

Однако жители Ростова-на-Дону оказались недовольны подобными рейдами. В соцсетях горожане высказали, что это уже не борьба с распространением болезни, а акция против местного населения. Люди считают штрафы для «безмасочников» непомерно высокими и не понимают необходимости носить маску на улице в сорокоградусную жару.

Так это борьба с вирусом или с людьми? Где химвойска и МЧС, почему общественные места не дезинфицируют? Ну, если они так радеют за ношение масок и заботятся о нашем здоровье, так пусть раздают маски тем, у кого их нет. Это ведь гораздо логичнее… Карательный батальон по выбиванию последних денег из народа», — комментируют кадры с представителями власти ростовчане.

Фото: Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону

Ранее сообщили, что число зараженных, выявленных за сутки, достигло 480 человек.

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