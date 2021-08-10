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Более 16 тыс человек подписали петицию с требованием открыть аксайские рынки

10 августа 2021, 14:46
Фото: Торговые Комплексы РОСТОВА / youtube.com
Петиция с требованием возобновить работу оцепленных рынков в Аксайском районе в Ростовской области набрала более 16 тысяч подписей, сообщается в сервисе Change.org.

Напомним, на рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик» 27 апреля пришли силовики с проверками из-за выявленных до этого нарушений. Из-за этого тысячи людей остались без работы.

Торговцы объединились и теперь добиваются открытия торговых точек. Так, они создали петицию и попросили оставить их в покое.

«Мы требуем оставить в покое честных бизнесменов и дать торговать на построенных честным путем местах и собственных торговых точках! Нам больше некуда идти», — говорится в тексте обращения.

На момент вторника, 10 августа, обращение подписали 16,5 тысячи человек. Но пока на него никто из представителей власти не отреагировал.

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#Новости#Захват рынков#Общество
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