Более 16 тыс человек подписали петицию с требованием открыть аксайские рынки

Напомним, на рынки «Атлант», «Алмаз» и «Классик» 27 апреля пришли силовики с проверками из-за выявленных до этого нарушений. Из-за этого тысячи людей остались без работы.
Торговцы объединились и теперь добиваются открытия торговых точек. Так, они создали петицию и попросили оставить их в покое.
«Мы требуем оставить в покое честных бизнесменов и дать торговать на построенных честным путем местах и собственных торговых точках! Нам больше некуда идти», — говорится в тексте обращения.
На момент вторника, 10 августа, обращение подписали 16,5 тысячи человек. Но пока на него никто из представителей власти не отреагировал.