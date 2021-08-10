ЕР запустила работу федерального штаба общественной поддержки

На церемонии открытия представителям общественных организаций были вручены удостоверения членов федерального штаба.
«При помощи возможностей федерального штаба мы намерены делиться оперативно полезным опытом и помогать нашим согражданам собрать инициативы в народную программу партии», — отметил он.
В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что большинство действующих нацпроектов России созданы из сформированных ЕР идей.
Его мнение поддержал и руководитель МИД РФ Сергей Лавров.
«Достигнутые успехи объясняются тесной координацией с гражданским обществом, существенной поддержкой со стороны преимущественно „Единой России“ нашего внешнеполитического курса», — отметил он.
При этом сопредседатель ОНФ Елена Шмелева сказала, что штаб будет площадкой, где эксперты смогут напрямую общаться с людьми.
Так, в регионах в образовательной сфере, как и прежде, необходимы профессионалы и новая инфраструктура. Это даст доступ к получению дополнительного образования, при этом будет сокращена нагрузка как на педагогов, так и на детей.
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко полагает, что подвергнуться изменениям должна и система здравоохранения. При этом менять ее нужно изнутри — сам медицинский персонал, а главным приоритетом в своей работе они должны видеть пациентов.
Как пишет сайт ER.ru, региональные штабы были открыты практически по всей РФ. Их главами назначили лидеров общественного мнения. На площадках уже организовали вебинары, круглые столы с экспертами и встречи с гражданами, на которых обсуждались предложения в народную программу ЕР.
В Ростовской области штаб общественной поддержки партии работает уже неделю, он создан на площадке региональной общественной приемной председателя «Единой России». Об этом рассказала руководитель приемной Светлана Пискунова.
«Штаб объединил общественные организации, деятелей науки, спорта, молодежных лидеров, депутатов. Вместе мы говорим о существующих задачах, ищем пути решения важнейших вопросов и, конечно, приглашаем к диалогу жителей нашего региона», — пояснила она.
Штаб уже организовал несколько значимых событий, в том числе провел стратегическую сессию на тему здравоохранения, итогом которой стал пакет предложений донских экспертов в народную программу «Единой России».
Также представители штаба и региональный общественный совет партийного проекта «Народный контроль» в Ростовской области представили первые итоги реализуемого комплекса мер по снижению цен на сельскохозяйственную продукцию, входящую в «борщевой набор».