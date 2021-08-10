Иллюзионист Сафронов раскрыл детали своей болезни

Издание iz.ru со ссылкой на радио “Комсомольская правда” цитирует Сафронова. “Нашли такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце сосуды - быстро прогрессирующую опухоль, которую просто своевременно заметили. Слава Богу, не было и нет заражения крови. Опухоль была диаметром 12 см, то есть, размером с кулак”, - рассказал Сафронов.