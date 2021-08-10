rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Иллюзионист Сафронов раскрыл детали своей болезни

10 августа 2021, 13:39
Фото: pxhere.com
Сергей Сафронов, иллюзионист и бывший ведущий программы “Битва экстрасенсов” 10 августа раскрыл подробности своего заболевания. По его словам, об онкологической болезни он узнал случайно, когда пришел на медицинский осмотр.

Издание iz.ru со ссылкой на радио “Комсомольская правда” цитирует Сафронова. “Нашли такую штуку, которая обволакивает легкие, сердце сосуды - быстро прогрессирующую опухоль, которую просто своевременно заметили. Слава Богу, не было и нет заражения крови. Опухоль была диаметром 12 см, то есть, размером с кулак”, - рассказал Сафронов.

После проведения биопсии медики озвучили два возможных диагноза: саркома или лимфома Ходжкина. После биопсии подтвердился второй диагноз.

Сафронов также отметил, что старается не падать духом и продолжает работать, несмотря на трудное лечение.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00