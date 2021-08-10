Ипподром в Ростове решили перенести, чтобы прикрыть глобальные проблемы - эксперт

«Они [власти] сейчас хотят перенести ипподром, планы были в другую сторону сначала перенести, но там это все рухнуло. Им важно уйти от темы сохранения старого ипподрома, которому более 100 лет. Можно что угодно перенести, построить новый стадион, к примеру, но это не отменяет того, что в городе остаются другие стадионы, как СКА, Динамо и прочие», - сказал Кожин.