Ипподром в Ростове решили перенести, чтобы прикрыть глобальные проблемы - эксперт

«Они [власти] сейчас хотят перенести ипподром, планы были в другую сторону сначала перенести, но там это все рухнуло. Им важно уйти от темы сохранения старого ипподрома, которому более 100 лет. Можно что угодно перенести, построить новый стадион, к примеру, но это не отменяет того, что в городе остаются другие стадионы, как СКА, Динамо и прочие», - сказал Кожин.
По словам историка, ранее компания «Юг Руси» (которой принадлежит ростовский ипподром) спроектировал громадный ипподром с несколькими скаковыми полями, пятью гостиницами, но этот план остался нереализованным.
«Был скандал в конце 2019 - начале 2020 года, говорили, что вообще закроют ипподром. Но им [Юг Руси] есть чего бояться. В этом случае будет разборка, начнут выяснять, если в 2002 году территория старого ипподрома давалась в аренду на 49 лет, как в 2006 году она вдруг стала частной?», - спрашивает Кожин.
Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян ранее заявил, что ипподром Ростова-на-Дону перенесут с района площади Гагарина на левый берег Дона. Планируется, что ипподром перенесут на территорию рядом с Тачанкой, на которой планируют построить детскую конно-спортивную школу.
Работы по строительству школы пока не начали, она будет представлять территорию в 14 гектаров с конюшнями на 160 лошадей. Закончить объект планируют в 2022 году. Напомним, общественники пытаются добиться присвоения Ростовскому ипподрому статуса объекта культурного наследия, но пока безуспешно. Статус поможет избежать полного уничтожения объекта.