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Как в Ростовской области за миллиарды продают коммерческую недвижимость

10 августа 2021, 05:04
Фото: pixabay
В Ростовской области в продаже находятся почти три тысячи коммерческих объектов недвижимости, некоторые из которых продают за миллиарды рублей. Что можно купить за огромные деньги, в материале RostovGazeta.

Металлобаза в Батайске

Самым дорогим объектом в области оказалась действующая металлобаза в Батайске за 12 миллиардов рублей. Владелец предлагает производственный участок по изготовлению металлических сварных сеток, который расположен на территории более 20 соток.

Здесь построены два склада — деревянный и кирпичный. Высота потолков достигает семь метров. Объявление было размещено 25 марта и за это время набрало 17 просмотров.

Фото: CIAN

Свободное помещение

На втором месте по стоимости идет помещение под любой вид коммерческой деятельности. В том числе потенциальному покупателю предлагается открыть супермаркет, производство или склады.

Общая площадь достигает 908 квадратных метров. Получить за него владелец хочет 11,8 миллиарда рублей.

При этом к объявлению не стали прикладывать фотографии и только написали, что объект находится в поселке Рассвет.

Двухэтажное здание

В Ростове-на-Дону на улице Бодрой за 5,4 миллиарда рублей можно приобрести двухэтажное здание площадью 274 квадратных метров. Ранее здесь находились автомойка и автосервис.

Фото: CIAN

Продается здание с 14 июля, но набрало оно пока 18 просмотров. Причина продажи в объявлении не раскрывается.

Особняк в центре

В центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской продается особняк с высокими потолками. В нем два этажа и он нуждается в капительном ремонте.

Фото: CIAN

Общая площадь помещений достигает 240 квадратных метров. Получить владелец за него хочет 4,8 миллиарда рублей, но продать его он не может с мая.

Помещение за 4 млрд рублей

В Новошахтинске за четыре миллиарда рублей выставили на продажу помещение свободного назначения. Его площадь составляет 690 квадратных метров.

Фото: CIAN

По словам продавца, отдаст он его только в хорошие руки. Подходит помещение под любой вид деятельности: магазин, склад, производство, автосервис.

Судя по тому, что объявление висит с марта, «хорошие руки» еще не попались.

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