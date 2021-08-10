Как в Ростовской области за миллиарды продают коммерческую недвижимость

В Ростовской области в продаже находятся почти три тысячи коммерческих объектов недвижимости, некоторые из которых продают за миллиарды рублей. Что можно купить за огромные деньги, в материале RostovGazeta.

Металлобаза в Батайске Самым дорогим объектом в области оказалась действующая металлобаза в Батайске за 12 миллиардов рублей. Владелец предлагает производственный участок по изготовлению металлических сварных сеток, который расположен на территории более 20 соток. Здесь построены два склада — деревянный и кирпичный. Высота потолков достигает семь метров. Объявление было размещено 25 марта и за это время набрало 17 просмотров. Фото: CIAN Свободное помещение На втором месте по стоимости идет помещение под любой вид коммерческой деятельности. В том числе потенциальному покупателю предлагается открыть супермаркет, производство или склады. Общая площадь достигает 908 квадратных метров. Получить за него владелец хочет 11,8 миллиарда рублей. При этом к объявлению не стали прикладывать фотографии и только написали, что объект находится в поселке Рассвет. Двухэтажное здание В Ростове-на-Дону на улице Бодрой за 5,4 миллиарда рублей можно приобрести двухэтажное здание площадью 274 квадратных метров. Ранее здесь находились автомойка и автосервис. Фото: CIAN Продается здание с 14 июля, но набрало оно пока 18 просмотров. Причина продажи в объявлении не раскрывается. Особняк в центре В центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской продается особняк с высокими потолками. В нем два этажа и он нуждается в капительном ремонте. Фото: CIAN Общая площадь помещений достигает 240 квадратных метров. Получить владелец за него хочет 4,8 миллиарда рублей, но продать его он не может с мая. Помещение за 4 млрд рублей В Новошахтинске за четыре миллиарда рублей выставили на продажу помещение свободного назначения. Его площадь составляет 690 квадратных метров. Фото: CIAN По словам продавца, отдаст он его только в хорошие руки. Подходит помещение под любой вид деятельности: магазин, склад, производство, автосервис. Судя по тому, что объявление висит с марта, «хорошие руки» еще не попались. Материалы по теме Как в Ростовской области продают сертификаты о вакцинации и какие будут последствия Особняк рядом с доходным домом Сариевых в Ростове-на-Дону продают за 145 млн руб В Ростове-на-Дону часть отеля-долгостроя Sheraton смогли продать за 100 млн руб