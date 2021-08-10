Министерство спорта подтвердило планы по переносу ипподрома из центра Ростова-на-Дону

Как рассказал Аракелян на совещании с губернатором региона Василием Голубевым, ипподром перенесут на территорию рядом с Тачанкой, на которой планируют построить детскую конно-спортивную школу.
Работы по строительству школы пока не начали, она будет представлять территорию в 14 гектаров с конюшнями на 160 лошадей, ветклиникой, школой жокеев, а также площадкой для тренировки коней и закрытым манежем с трибунами.
Закончить объект планируют в 2022 году, а спустя год-два туда перенесут и ипподром со всей необходимой инфраструктурой.
Напомним, общественники пытаются добиться присвоения Ростовскому ипподрому статуса объекта культурного наследия, но пока безуспешно. Статус поможет избежать полного уничтожения объекта.