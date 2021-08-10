Победительница в забеге вокруг Эльбруса из клуба «Суворов» рассказала о гонке

Диана — мастер спорта России, обладательница кубка страны в беге на 100 километров, ультрамарафонец, судья и тренер по легкой атлетике, за последнее время принесшая своему клубу уже несколько побед. Очередная, одержанная в главной горной гонке России 30–31 июля, стала, наверное, самым экстремальным испытанием для спортсменки. «Кругосветка» вокруг Эльбруса — первое в России соревнование такого сложного формата. О том, что пришлось преодолеть, Диана поделилась с нами в интервью уже после возвращения в Ростов.
— Был огромный эмоциональный подъем, — рассказывает девушка. — Физически я была уже основательно подготовлена, прошла акклиматизацию, до этого в конце июля уже поднималась на высоту до 4000 метров, чтобы организм успел адаптироваться к перепадам высоты и нехватки кислорода. Сил было достаточно, несмотря на то, что перед началом забега не спала уже полтора суток, спать перед соревнованиями просто не получалось, наверное от переполнявших эмоций.
Нужно сказать, что финал соревнований был не совсем запланированным. Полный круг дистанции вокруг Эльбруса предполагался 170 км, из которых Диана преодолела 119. Из-за погодных условий организаторы в связи с требованиями техники безопасности остановили гонку. Стихия не на шутку разбушевалась: ледяной дождь, порывистый ветер и очень низкая видимость в горах весьма опасны, и могли привести к трагическим последствиям, как это недавно произошло во время горного ультрамарафона в Китае.
— Они решили перестраховаться, хотя я рвалась в бой. Я с ними еще час «воевала», чтобы они разрешили мне продолжать дистанцию. На преодоление оставшегося расстояния у меня было еще 22 часа в запасе, у меня был хороший отрыв, и я бы уложилась, даже если бы не бежала, а шла шагом, — смеется Диана. — Увы, переспорить их было невозможно. Кстати, для здоровья эта неожиданная пауза оказалась даже рискованней: на дистанции тело от физической нагрузки само себя греет, а когда топчешься на месте под ледяным дождем и ветром, последствия могли быть и хуже. Но всё обошлось, я восстановилась от переохлаждения практически за сутки.
Всего в Alpindustria Elbrus Race было заявлено 1750 участников, но на эту экстремальную дистанцию допустили всего 60 человек. По правилам допуска, атлет должен был подтвердить, что ранее преодолевал дистанцию не менее 50 км и набрать определенный лимит баллов по итогам предыдущих соревнований. По словам Дианы, желающим с более низким уровнем подготовки можно пробовать дистанцию короче, например 33 км. Но даже такое небольшое расстояние в горах — это серьезное испытание и вызов. Даже тренированным участникам этой короткой дистанции пришлось несладко: преодолевать приходилось не только сложности трассы, но и высотную гипоксию. Сама Диана нехватку кислорода перенесла нормально. Больше проблем доставляло то, что в экстремальных условиях организм не очень был настроен восполнять энергию из пищи, хотя за время на дистанции она потратила порядка 10 тысяч калорий, столько обычный человек может потратить за неделю.
— На высоте тело вообще не хотело принимать пищу, поэтому питаться приходилось только на спусках вниз. Питание подбирает каждый индивидуально, для меня это гели, злаковые батончики, шоколад — что-то легкое и дающее много энергии. Кроме подходящего питания рюкзак, который берешь с собой на дистанцию, обязательно комплектуется специальной одеждой, одеялом, питьем и свистком, чтобы можно было подать сигнал о помощи.
Фактически, Диана победила по мужским нормативам. Временные лимиты были очень жестко ограничены, и организаторы признались, что для женщин их в следующий раз увеличат, минимум, на сутки.
Сам забег стартовал в полночь, с высоты в 1750 метров над уровнем моря, в поселке Верхний Баксан. На дистанции пришлось преодолевать ледник, два высотных перевала, перепады температуры и атмосферного давления. Но самое сложное — превозмочь ограничения собственного организма и выйти за их пределы.
— Конечно, в горах двигаться с той скоростью, с которой я способна на плоскости, не стоит, нужно делать поправку на пониженный уровень кислорода. Поэтому приходилось по чуть-чуть себя притормаживать. Но я уверена, что если бы не остановка из-за погоды, смогла бы пройти полную трассу. Ощущения были очень драйвовые, раззадоривало то, что участвовали сильные соперницы, и мотивации победить было хоть отбавляй.
Несмотря на полную выкладку сил на соревнованиях, Диана уже вернулась к легким тренировкам на «Горном манеже» в Суворовском:
— Стараюсь себя сдерживать, потому что эмоционально уже хочется тренироваться в полную силу, но организму на восстановление связок и мышц нужно время. Надо «включать голову» и не торопиться, хотя уже готова бежать!
По возвращении, чтобы поздравить скромную победительницу, соратникам в родном спортивном клубе пришлось применить хитрость: девушку буквально выманили из дома, под предлогом помочь в подготовке беговой трассы. А когда она, что называется, с корабля на бал, откликнулась и пришла, оказалось что ее ждут цветы, воздушные шары, а главное, теплые слова спортсменов клуба «Суворов». Дальше было телевидение, поздравления учеников, слезы на глазах и прочие непременные атрибуты триумфальной победы. Но любое достижение — это всего лишь ступенька на пути к новым свершениям. Сейчас Диане предстоит нелегкий выбор, в каких соревнованиях принимать участие: в многодневной дистанции на 145 км в Красной поляне, или в очередной Гонке героев, где дистанция всего 10 км, но нужно не только бежать, но и прыгать, ползать, таскать тяжести, словом, использовать потенциал человеческого тела на 100% тотально. Беда в том, что соревнования запланированы на одни и те же даты.
— Пока восстанавливаюсь, решаю, где смогу реализовать себя лучше всего, — делится Диана.
Мы же пожелаем ей дальнейших побед, как на спортивном, так и на тренерском поприще — ведь готовить будущих чемпионов из жителей Суворовского — не менее важная для Дианы задача, чем зарабатывать свои собственные медали.