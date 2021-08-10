Победительница в забеге вокруг Эльбруса из клуба «Суворов» рассказала о гонке

— Они решили перестраховаться, хотя я рвалась в бой. Я с ними еще час «воевала», чтобы они разрешили мне продолжать дистанцию. На преодоление оставшегося расстояния у меня было еще 22 часа в запасе, у меня был хороший отрыв, и я бы уложилась, даже если бы не бежала, а шла шагом, — смеется Диана. — Увы, переспорить их было невозможно. Кстати, для здоровья эта неожиданная пауза оказалась даже рискованней: на дистанции тело от физической нагрузки само себя греет, а когда топчешься на месте под ледяным дождем и ветром, последствия могли быть и хуже. Но всё обошлось, я восстановилась от переохлаждения практически за сутки.