Под Саратовом перевернулся пассажирский автобус

Автобус перевернулся. В тот момент в нем находились двое водителей и 20 пассажиров. Травмы различной степени и тяжести получили 13 граждан. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое. Причины автокатастрофы выясняются.
Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил, что к расследованию присоединились сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Они выполняют необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки эксперты примут процессуальное решение.