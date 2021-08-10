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Под Саратовом перевернулся пассажирский автобус

10 августа 2021, 13:02
Фото: pxhere.com
В Саратовской области на 620-м километре шоссе Р-22 «Каспий» возле поселка Большая Ольшанка в аварию попал рейсовый автобус.

Транспортное средство следовало по маршруту Белгород–Саратов. Об этом информирует iz.ru.

Автобус перевернулся. В тот момент в нем находились двое водителей и 20 пассажиров. Травмы различной степени и тяжести получили 13 граждан. Состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое. Причины автокатастрофы выясняются.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил, что к расследованию присоединились сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Они выполняют необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки эксперты примут процессуальное решение.

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